Сборная Украины начнет сбор без основного форварда

Яремчук и Качараба не смогут приехать на сбор в Киев

  • 18.08.2021 20:11
  • 4680 просмотров
  • 1 комментарий
Сборная Украины начнет сбор без основного форварда
© uaf.ua

По информации СМИ, сборная Украины на старте тренировочного сбора в Киеве будет работать без защитника Тараса Качарабы и форварда Романа Яремчука.

29 августа, когда и стартует сбор, оба будут заняты в официальных матчах «Славии» и «Бенфики» соответственно.

Сейчас в стадии решения вопрос, присоединятся Яремчук и Качараба к сборной на следующий день в Киеве или отправятся самостоятельно непосредственно в Казахстан.

1 сентября Украина возобновит отбор ЧМ-2022 матчем против Казахстана. Это будет первая игра для нового тренера Александра Петракова.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(18 голосов)

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Комментарии
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    Віталій Яценко
    Віталій Яценко, 18.08.2021 20:31
    +3
    Збори не можуть розпочатись 29 числа. 29 будуть матчі у більшості країн. Це неділя. Аталанта, Вест Хем, МанСіті і інші легіонери можуть грати як в суботу, так і в неділю. В чемпіонаті нашому клуби гратимуть 29 ще. Збори по любому розпочнуться не раніше 30 числа. Такі реалії. І це велике питання до організаторів відбору, які поставили матч на виїзді в Казахстані, куди летіти багато годин, на 1.09.
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