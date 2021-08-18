Сборная Украины начнет сбор без основного форварда

По информации СМИ, сборная Украины на старте тренировочного сбора в Киеве будет работать без защитника Тараса Качарабы и форварда Романа Яремчука.
29 августа, когда и стартует сбор, оба будут заняты в официальных матчах «Славии» и «Бенфики» соответственно.
Сейчас в стадии решения вопрос, присоединятся Яремчук и Качараба к сборной на следующий день в Киеве или отправятся самостоятельно непосредственно в Казахстан.
1 сентября Украина возобновит отбор ЧМ-2022 матчем против Казахстана. Это будет первая игра для нового тренера Александра Петракова.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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