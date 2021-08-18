Андрей ШЕВЧЕНКО: «Желаю всем побед с новым тренером сборной Украины»

Наставник пожелал успеха Петракову и футболистам

  • 18.08.2021 19:23
  • 985 просмотров
  • 7 комментариев
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Желаю всем побед с новым тренером сборной Украины»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко в своем Instagram еще раз попрощался с национальной командой и пожелал ей удачи с новым тренером Александром Петраковым.

«Я хочу выразить огромную благодарность каждому футболисту сборной Украины, с которыми прошли очень яркий и успешный путь в восьмерку лучших команд Европы! Это были незабываемые 5 лет моей жизни. Нас объединяла цель и мы вместе к ней шли! Спасибо Вам за поддержку! Я всегда и везде буду вас поддерживать и болеть».

«Я желаю Вам всем новых побед и триумфов с новым тренерским штабом сборной Украины», - написал Шевченко.
 

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Иван Иванов
    online
    Иван Иванов, 18.08.2021 19:52
    0
    SandroKing, 18.08.2021 19:33
    Шева молоток, сделал все чтобы на чм не попасть. Потерял два раза очки с аутсайдерами и свалил без предупреждения.
    В смысле "без предупреждения"? У него контракт закончился. Об этом ещё 4 года назад было известно что в августе всё, конец. Это просто вы УАФам верите всяким, которые скрывают как Щвейцария изнасиловала Украину, так и контракт Шевы, так же и призовые. Как и 3 ляма что хотели арабы за Реброва
    Ссылка
    udman1111
    udman1111, 18.08.2021 19:47
    0
    Вдячні в нас вболівальники! Нагадати вам яку збірну взяв Шевченко і скільки гарних матчів і у відборі на Євро і в Лізі Націй ми мали можливість побачити? І виступ на Євро був гідний. Ми явно не топ збірна по складу, але грали непогано. А те що пішов, то це ще потрібно розбирати що і як було насправді. Свій контракт він відробив повністю.
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    AЛВ
    AЛВ, 18.08.2021 19:45
    -1
    Все пішло не так в Шеви від союзу з королевською..
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 18.08.2021 19:36
    +1
    Свалил и не тренди
    Ссылка
    SandroKing
    online
    SandroKing, 18.08.2021 19:33
    +2
    Шева молоток, сделал все чтобы на чм не попасть. Потерял два раза очки с аутсайдерами и свалил без предупреждения.
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    Vladimir-Kharkiv
    Vladimir-Kharkiv, 18.08.2021 19:32
    +4
    Желаю тебе ума побольше,подкаблучник....
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    gvs58
    online
    gvs58, 18.08.2021 19:30
    +6
    А пішов не гарно... Пазик сказала, Шева зробив!
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