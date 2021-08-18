Андрей ШЕВЧЕНКО: «Желаю всем побед с новым тренером сборной Украины»

Экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко в своем Instagram еще раз попрощался с национальной командой и пожелал ей удачи с новым тренером Александром Петраковым.

«Я хочу выразить огромную благодарность каждому футболисту сборной Украины, с которыми прошли очень яркий и успешный путь в восьмерку лучших команд Европы! Это были незабываемые 5 лет моей жизни. Нас объединяла цель и мы вместе к ней шли! Спасибо Вам за поддержку! Я всегда и везде буду вас поддерживать и болеть».

«Я желаю Вам всем новых побед и триумфов с новым тренерским штабом сборной Украины», - написал Шевченко.

