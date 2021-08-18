Гармаш снова форвард. Состав Динамо на матч УПЛ

Сегодня в 19:30 начнется заключительный матч 4-го тура УПЛ, в котором «Ингулец» сыграет против «Динамо».
Отметим, что у киевлян, судя по всему, на позиции форварда снова будет играть Денис Гармаш, так как Илья Шкурин остался в запасе, а Эрика Рамиреса нет в заявке.
Ингулец: Шуст, Ковалев, Салем, Запорожец, Опанасенко, Шарай, Полегенько, Козак, Бартулович, Шишка, Ситало
В запасе: Гальчук, Коваленко, Цуркан, Головкин, Павлов, Асмелаш, Поспелов, Мельничук, Стефен
Динамо: Бущан, Караваев, Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Гармаш
В запасе: Бойко, Кендзера, Тымчик, Сидклей, Шепелев, Вербич, Родригеш, Леднев, Шкурин
Источник — Sport.ua
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