Гармаш снова форвард. Состав Динамо на матч УПЛ

Сегодня в 19:30 начнется заключительный матч 4-го тура УПЛ, в котором «Ингулец» сыграет против «Динамо».

Отметим, что у киевлян, судя по всему, на позиции форварда снова будет играть Денис Гармаш, так как Илья Шкурин остался в запасе, а Эрика Рамиреса нет в заявке.

Ингулец: Шуст, Ковалев, Салем, Запорожец, Опанасенко, Шарай, Полегенько, Козак, Бартулович, Шишка, Ситало

В запасе: Гальчук, Коваленко, Цуркан, Головкин, Павлов, Асмелаш, Поспелов, Мельничук, Стефен

Динамо: Бущан, Караваев, Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Гармаш

В запасе: Бойко, Кендзера, Тымчик, Сидклей, Шепелев, Вербич, Родригеш, Леднев, Шкурин