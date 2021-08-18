Гармаш снова форвард. Состав Динамо на матч УПЛ

Последний матч 4-го тура

  • 18.08.2021 18:37
  • 3929 просмотров
  • 8 комментариев
Гармаш снова форвард. Состав Динамо на матч УПЛ
© fcdynamo.kiev.ua

Сегодня в 19:30 начнется заключительный матч 4-го тура УПЛ, в котором «Ингулец» сыграет против «Динамо».

Отметим, что у киевлян, судя по всему, на позиции форварда снова будет играть Денис Гармаш, так как Илья Шкурин остался в запасе, а Эрика Рамиреса нет в заявке.

Ингулец: Шуст, Ковалев, Салем, Запорожец, Опанасенко, Шарай, Полегенько, Козак, Бартулович, Шишка, Ситало

В запасе: Гальчук, Коваленко, Цуркан, Головкин, Павлов, Асмелаш, Поспелов, Мельничук, Стефен

Динамо: Бущан, Караваев, Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Гармаш

В запасе: Бойко, Кендзера, Тымчик, Сидклей, Шепелев, Вербич, Родригеш, Леднев, Шкурин

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Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    aleks19826
    aleks19826, 18.08.2021 19:27
    +1
    Rollins Play Games, 18.08.2021 18:55
    а где новичок нападющий? в заявке даже нету...
    Новачка на товарняк із грандом тримають. Ці костоломи ще зламають, то хай краще грає товарняки🤣
    Ссылка
    aleks19826
    aleks19826, 18.08.2021 19:26
    0
    Poltava, 18.08.2021 18:52
    Дед что то знает
    Де в реанимации ему по фигу состав,😭
    Ссылка
    Shchebet
    Shchebet, 18.08.2021 19:13
    0
    Кроме Де Пены - все украинцы....
    Это теперь основа на этот чемпионат?
    Или разминка на Ингульце?
    Ссылка
    Fragma1
    Fragma1, 18.08.2021 19:01
    +2
    Спасибо Суркису за трансферы
    Ссылка
    Rollins Play Games
    Rollins Play Games, 18.08.2021 18:55
    +2
    а где новичок нападющий? в заявке даже нету...
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 18.08.2021 18:52
    -4
    Ссылка
    Poltava
    Poltava, 18.08.2021 18:52
    0
    Дед что то знает
    Ссылка
    _-AK228
    _-AK228, 18.08.2021 18:50
    0
    Чудо чудное
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