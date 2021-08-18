Свитолина проиграла Кербер во втором круге турнира в Цинциннати

Напряженный трехсетовый матч длился более двух часов

  • 18.08.2021 19:16
  • 1633 просмотра
  • 14 комментариев
Свитолина проиграла Кербер во втором круге турнира в Цинциннати
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В американском городе Цинциннати продолжается престижный турнир серии WTA 1000 на хардовом покрытии.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 5), сеяная под 4-м номером, начала турнир со второго раунда поединком против опытной соперницы Анжелик Кербер из Германии (WTA 21), в активе которой три победы на турнирах Большого шлема.

В напряженном трехсетовом матче, который длился более двух часов, выиграла Анжелик Кербер. Уступив в первой партии, Элина сумела уверенно выиграть вторую, но в третьем сете проиграла два гейма на своей подаче и ликвидировать отставание не сумела. 

Напомним, ранее украинская теннисистка Даяна Ястремская в первом раунде обыграла Кэти Макнелли из США в двух сетах (7:6, 7:6) и в следующем раунде сыграет против Барборы Крейчиковой из Чехии, сеяной под 9-м номером.

WTA 1000. Цинциннати (США)

Женщины. Второй раунд

Элина Свитолина (Украина) [4] – Анжелик Кербер (Германия) – 5:7, 6:2, 4:6

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Сергей Журавко
    Сергей Журавко, 18.08.2021 19:46
    +2
    Браво,Элина! Нормальный матч.Спасибо за бронзу в Токио.
    Ссылка
    Kanarejka
    online
    Kanarejka, 18.08.2021 19:45
    +1
    Disiny7, 18.08.2021 19:33
    Как достали эти "всепропальщики-коментаторы"
    Нормально боролась, несколько супер розыгрышей выдала. Идёт подготовка к US-open, не более. Но тут же одни эксперты
    Солідарна з вами на 100%. На жаль, не можу більше одного "+" покласти
    Ссылка
    Katya
    online
    Katya, 18.08.2021 19:43
    +1
    Згодна були дуже хороші моменти, АЛЕ по фактам : це що за смеш, що за вихід на сітку, що за дурість фігачити під форхенд ЛІВШІ. Так само було в півфіналі ОІ, висновки не зробила. Знову ж таки ПОДАЧА, вона все псує. Якби вона відточила 1 подачу, все було би набагато легше. Добре що не було купу двіних, як зазвичай. Чи то вона психологічно не налаштована, чи жара мішала. Кароче, Світоліна знову вилетіла в першому ж раунді. Будемо наіятись що до UO ще підтягне всі скіли
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    Kapitan Vrungel
    Kapitan Vrungel, 18.08.2021 19:38
    0
    Похоже, Элине лучше на семейной жизни сосредоточиться...
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    Disiny7
    online
    Disiny7, 18.08.2021 19:33
    -6
    Как достали эти "всепропальщики-коментаторы"
    Нормально боролась, несколько супер розыгрышей выдала. Идёт подготовка к US-open, не более. Но тут же одни эксперты
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 18.08.2021 19:27
    +7
    Йде час, нічого не змінюється. Друга поспіль поразка у першому раунді WTA 1000, причому знову своїй клієнтці. Знову трохи більше сету нормальної гри. Тепер уже в середині матчу. Знову немає впевненості в ударах, особливо зліва по лінії. Знову незрозуміла роль Беттлза: приблизно 3/4 ударів направлялися шульзі під форхенд.
    Падіння продовжується. Аж самому цікаво, в якому десятку рейтингу воно закінчиться. Хоча б, сподіваюсь, не в іншій сотні?
    Ссылка
    Александр Науменко
    Александр Науменко, 18.08.2021 19:27
    +3
    Технічний арсенал Еліни дуже обмежений. Дивно, 26 років, а смеш так і не навчилась бити. Падіння продовжується. Сумно.
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    Shchebet
    Shchebet, 18.08.2021 19:26
    0
    Безумовно, прогнозовано...
    Кому ще вона не програвала? Оце питания...
    Прийшов час в неї про сім'ю та дітей подбати...
    Шкода. Могла б ще й пограти пару років. Але равно вже й не хоче....
    Ссылка
    vital
    online
    vital, 18.08.2021 19:26
    0
    *Плівковою...
    Ссылка
    vital
    online
    vital, 18.08.2021 19:25
    -1
    Жаль, Еліна вслід за Халеп і Плівковою впевнено рухається до вильоту з ТОП-10
    Ссылка
    Олег Судак
    Олег Судак, 18.08.2021 19:25
    +3
    Добре,що починала з 2 раунду.Тепер ніхто не скаже,що вилетіла після першого кола.
    Ссылка
    Александр Ад
    Александр Ад, 18.08.2021 19:24
    +1
    Еслі Світоліна програє в перщому матчі.то шо говорить про наших інших.Хай би уже йшла в декрет шолі.не мучила свої і наши нерви
    Ссылка
    dudigo78
    dudigo78, 18.08.2021 19:23
    +4
    Цілком прогнозовано. Тішить те, що вже наступного року буде дааалеко внизу в рейтингу. Може нарешті візьметься за голову. Хоча, про що я?
    Ссылка
    Kanarejka
    online
    Kanarejka, 18.08.2021 19:21
    +4
    Шкода. Після 2го сету було відчуття, що виграє....
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