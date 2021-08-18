Свитолина проиграла Кербер во втором круге турнира в Цинциннати

В американском городе Цинциннати продолжается престижный турнир серии WTA 1000 на хардовом покрытии.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 5), сеяная под 4-м номером, начала турнир со второго раунда поединком против опытной соперницы Анжелик Кербер из Германии (WTA 21), в активе которой три победы на турнирах Большого шлема.
В напряженном трехсетовом матче, который длился более двух часов, выиграла Анжелик Кербер. Уступив в первой партии, Элина сумела уверенно выиграть вторую, но в третьем сете проиграла два гейма на своей подаче и ликвидировать отставание не сумела.
Напомним, ранее украинская теннисистка Даяна Ястремская в первом раунде обыграла Кэти Макнелли из США в двух сетах (7:6, 7:6) и в следующем раунде сыграет против Барборы Крейчиковой из Чехии, сеяной под 9-м номером.
WTA 1000. Цинциннати (США)
Женщины. Второй раунд
Элина Свитолина (Украина) [4] – Анжелик Кербер (Германия) – 5:7, 6:2, 4:6
Источник — Sport.ua
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