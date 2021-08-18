Кейн не поехал с Тоттенхэмом на матч Лиги конференций

Завтра, 19 августа «Тоттенхэм» на выезде проведет матч квалификации Лиги конференций против «Пасуш Феррейры».
Форвард «Шпор» Гарри Кейн не вошел в список из 25 футболистов, которые отправились на матч с португальским клубом. Он остался в Лондоне и будет поддерживать форму самостоятельно.
Это связано с тем, что Кейн по-прежнему хочет перейти в «Манчестер Сити». Ранее он бойкотировал тренировки «Тоттенхэма», и возобновил работу только вчера, 17 августа.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sky Sports
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.