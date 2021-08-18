Кейн не поехал с Тоттенхэмом на матч Лиги конференций

Форвард надеется перейти в «Манчестер Сити»

  • 18.08.2021 18:14
  • 639 просмотров
  • 1 комментарий
Кейн не поехал с Тоттенхэмом на матч Лиги конференций
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Завтра, 19 августа «Тоттенхэм» на выезде проведет матч квалификации Лиги конференций против «Пасуш Феррейры».

Форвард «Шпор» Гарри Кейн не вошел в список из 25 футболистов, которые отправились на матч с португальским клубом. Он остался в Лондоне и будет поддерживать форму самостоятельно.

Это связано с тем, что Кейн по-прежнему хочет перейти в «Манчестер Сити». Ранее он бойкотировал тренировки «Тоттенхэма», и возобновил работу только вчера, 17 августа.

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Источник — Sky Sports

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Pol Chopa
    Pol Chopa, 18.08.2021 19:38
    0
    Молодець! Тримайся.
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