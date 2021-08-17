Кейн приступил к тренировкам с Тоттенхэмом

28-летний нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн приступил к тренировкам в составе лондонской команды.
В текущем сезоне Кейн впервые провел занятие в составе «Тоттенхэма». Ранее футболист находился на изоляции после отпуска.
Ранее сообщалось, что футболистом активно интересуется «Манчестер Сити», но «Тоттенхэм» не хочет отпускать одного из своих ключевых игроков.
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Источник — Sky Sports
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