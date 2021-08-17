Кейн приступил к тренировкам с Тоттенхэмом

Английский форвард готовится к сезону

  • 17.08.2021 15:29
  • 621 просмотр
  • 1 комментарий
Кейн приступил к тренировкам с Тоттенхэмом
© Getty Images/Global Images Ukraine

28-летний нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн приступил к тренировкам в составе лондонской команды.

В текущем сезоне Кейн впервые провел занятие в составе «Тоттенхэма». Ранее футболист находился на изоляции после отпуска.

Ранее сообщалось, что футболистом активно интересуется «Манчестер Сити», но «Тоттенхэм» не хочет отпускать одного из своих ключевых игроков.

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Источник — Sky Sports

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Viktor Krichevskii
    Viktor Krichevskii, 17.08.2021 15:59
    0
    Посмотрел кто победит
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