Кейн приступил к тренировкам с Тоттенхэмом

28-летний нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн приступил к тренировкам в составе лондонской команды.

В текущем сезоне Кейн впервые провел занятие в составе «Тоттенхэма». Ранее футболист находился на изоляции после отпуска.

Ранее сообщалось, что футболистом активно интересуется «Манчестер Сити», но «Тоттенхэм» не хочет отпускать одного из своих ключевых игроков.