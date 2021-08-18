ОФИЦИАЛЬНО. Наполи подписал защитника Ромы

«Наполи» официально сообщил о подписании бразильского защитника Жуана Жезуса. Контракт с 30-летним игроком рассчитан на один год с опцией продления еще на год.
Жезус перешел в «Наполи» на правах свободного агента – в конце июня его контракт с «Ромой» истек.
Жуан Жезус выступал за «Рому» с лета 2016 года. В прошлом сезоне он принял участие в 11 матчах за «Рому» во всех турнирах.
Ранее сообщалось о том, что наставник «Наполи» Лучано Спаллетти не хочет продавать ключевого защитника Калиду Кулибали.
Источник — ФК Наполи
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