ОФИЦИАЛЬНО. Наполи подписал защитника Ромы

Жуан Жезус продолжит карьеру в Неаполе

  • 18.08.2021 17:48
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ОФИЦИАЛЬНО. Наполи подписал защитника Ромы
© ФК Наполи. Жуан Жезус

«Наполи» официально сообщил о подписании бразильского защитника Жуана Жезуса. Контракт с 30-летним игроком рассчитан на один год с опцией продления еще на год.

Жезус перешел в «Наполи» на правах свободного агента – в конце июня его контракт с «Ромой» истек.

Жуан Жезус выступал за «Рому» с лета 2016 года. В прошлом сезоне он принял участие в 11 матчах за «Рому» во всех турнирах.

Ранее сообщалось о том, что наставник «Наполи» Лучано Спаллетти не хочет продавать ключевого защитника Калиду Кулибали.

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Источник — ФК Наполи

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