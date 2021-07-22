Тренер Наполи не хочет отпускать Кулибали

Новый главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти заявил, что не хочет отпускать ключевого центрального защитника команды Калиду Кулибали:

«Я мог бы приковать себя цепями к Кулибали, чтобы он остался в «Наполи», - сказал Спаллетти.

Напомним, интерес к 30-летнему защитнику проявляет «Эвертон». При этом официальных трансферных предложений по Кулибали «Наполи» пока что не получал.