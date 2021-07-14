Кулибали интересен Эвертону

Английский «Эвертон» может приобрести защитника итальянского «Наполи» Калиду Кулибали.
Новый главный тренер клуба Рафаэль Бенитес, ранее возглавлявший неаполитанцев, инициировал трансфер сенегальца в «Наполи» в 2014 году.
Отмечается, что «Наполи» будет готов продать 30-летнего защитника за 50-60 миллионов евро.
В прошлом сезоне Кулибали принял участие в 37 матчах во всех соревнованиях и отметился одним забитым мячом.
Ранее сообщалось, что «Бавария» интересуется лидером защиты «Наполи».
Источник — твиттер Николо Скиры
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