Кулибали интересен Эвертону

Английский «Эвертон» может приобрести защитника итальянского «Наполи» Калиду Кулибали.

Новый главный тренер клуба Рафаэль Бенитес, ранее возглавлявший неаполитанцев, инициировал трансфер сенегальца в «Наполи» в 2014 году.

Отмечается, что «Наполи» будет готов продать 30-летнего защитника за 50-60 миллионов евро.

В прошлом сезоне Кулибали принял участие в 37 матчах во всех соревнованиях и отметился одним забитым мячом.

Ранее сообщалось, что «Бавария» интересуется лидером защиты «Наполи».