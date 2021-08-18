Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Почему Петраков только и.о. главного тренера?»

Телеэксперт Евгений Левченко поделился своим мнением по поводу назначения Александра Петракова на пост исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины:

«Я от души желаю Петракову удачи и успехов в сборной. И надеюсь, что у него все получится.

Единственное, что не понимаю, почему он и.о главного тренера? Если уж доверяете и назначаете, то как полноценного тренера. Или я ошибаюсь?».