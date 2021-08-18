Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Почему Петраков только и.о. главного тренера?»

Экс-игрок сборной Украины не понимает логику УАФ

  • 18.08.2021 17:25
  • 739 просмотров
  • 2 комментария
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Почему Петраков только и.о. главного тренера?»
© Instagram. Евгений Левченко

Телеэксперт Евгений Левченко поделился своим мнением по поводу назначения Александра Петракова на пост исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины:

«Я от души желаю Петракову удачи и успехов в сборной. И надеюсь, что у него все получится.

Единственное, что не понимаю, почему он и.о главного тренера? Если уж доверяете и назначаете, то как полноценного тренера. Или я ошибаюсь?».

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Источник — Twitter

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    newkyiv
    newkyiv, 18.08.2021 18:12
    0
    Почему Турчинов был ио президента?
    Потому что форс-мажор.
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    xxxxxxxxxxxxххх, 18.08.2021 17:37
    +2
    Не ошибаешься. Не доверяют. Они хотят и ждут Реброва. Освободится он и Петракова под зад тут же!
    Ссылка
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