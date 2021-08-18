Рон ВЛААР: «Траоре выбрал деньги, перейдя в Шахтер. Но не только…»

Известный в прошлом футболист – о мотивах переезда буркинийца из Нидерландов в Украину

  • 18.08.2021 17:22
  • 1755 просмотров
  • 1 комментарий
Рон ВЛААР: «Траоре выбрал деньги, перейдя в Шахтер. Но не только…»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рон Влаар

Бывший защитник сборной Нидерландов, а ныне ассистент главного тренера АЗ Алкмар U-17 Рон Влаар высказался о летнем трансфере перспективного форварда «Аякса» Лассины Траоре в донецкий «Шахтер».

«Он играет и забивает. Лассина играет в очень важных матчах. Донецкий «Шахтер» за последние десять лет девять раз играл в Лиге чемпионов, поэтому они ожидают только этого. Траоре выходит в стартовом составе, значит, он важен для команды».

«Кто-то может сказать, что Траоре выбрал деньги, перейдя в «Шахтер», в чем нет сомнений. Но также он сделал и выбор в пользу своего спортивного будущего. Он там уже является ценным игроком, молодец», - сказал Влаар.

Отметим, что 20-летний Траоре легко завоевал место в основе «Шахтера», и к настоящему моменту имеет на своем счету уже 4 забитых мяча в 7 поединках за «горняков».

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Источник — Ajax Showtime

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    аоот оооит
    online
    аоот оооит, 18.08.2021 17:39
    +4
    Ну явно лучше чем гнить в каких нить болоньях или ренах с саутгемтонами
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