КЕЙТ: «После 5 лет в Шахтере игрок может прокормить семью до конца жизни»

Бывший форвард «Фейенорда» и «Ливерпуля» Дирк Кейт оценил кадровую политику донецкого «Шахтера» в аспекте перехода нынешним летом в клуб форварда «Аякса» и сборной Буркина-Фасо Лассины Траоре.

«Они привлекают игроков в очень молодом возрасте. Тогда у «Шахтера» есть возможность платить большие зарплаты. Они предпочитают заниматься скаутингом игроков в возрасте до 23 лет, и эти футболисты потом проводят в команде несколько лет. Если они играют там четыре или пять сезонов, то прилетают обратно с сумками, в которых вовсе нет места для одежды, и могут прокормить семью до конца своей жизни», - сказал Кейт.

Отметим, что 20-летний Траоре легко завоевал место в основе «Шахтера», и к настоящему моменту имеет на своем счету уже 4 забитых мяча в 7 поединках за «горняков».