КЕЙТ: «После 5 лет в Шахтере игрок может прокормить семью до конца жизни»

Бывший форвард «Фейенорда» и «Ливерпуля» Дирк Кейт оценил кадровую политику донецкого «Шахтера» в аспекте перехода нынешним летом в клуб форварда «Аякса» и сборной Буркина-Фасо Лассины Траоре.
«Они привлекают игроков в очень молодом возрасте. Тогда у «Шахтера» есть возможность платить большие зарплаты. Они предпочитают заниматься скаутингом игроков в возрасте до 23 лет, и эти футболисты потом проводят в команде несколько лет. Если они играют там четыре или пять сезонов, то прилетают обратно с сумками, в которых вовсе нет места для одежды, и могут прокормить семью до конца своей жизни», - сказал Кейт.
Отметим, что 20-летний Траоре легко завоевал место в основе «Шахтера», и к настоящему моменту имеет на своем счету уже 4 забитых мяча в 7 поединках за «горняков».
Источник — Ajax Showtime
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Все не поместилось...
Очень часто можно услышать и увидеть абсолютно разные варианты написания/произношения фамилий нидерландских спортсменов. При этом спикеры в основном ориентируются на личный опыт — например, как они слышали те же имена от носителей языка, совершенно не учитывая особенности дикции или диалекта произносящего.
В результате мы видим кучу вариантов написания/произношения практически любой голландской фамилии – для себя этот феномен я обозначил как «Синдром Кюйта» – по имени основной жертвы всей этой истории (Кюйт, Куйт, Кейт, Кяут, Кайт – чего только не было).
Вся эта путаница искусственно усложняет ситуацию с восприятием имен голландцев. Хотя на самом деле все гениальное – просто, ведь существуют практические транскрипции.
Возможно, звучит сложно, но на самом деле все достаточно просто: берем иностранное имя собственное, открываем табличку практической транскрипции с сопоставлением фонем на двух языках, находим подходящие варианты и записываем их.
Практических транскрипций предостаточно, и, о чудо — существует нидерландско-русская практическая транскрипция, которая была разработана еще в прошлом веке.
• очень часто можно увидеть, как удвоенные гласные в голландских именах собственных на транскрипции передаются двумя буквами (van der Hoorn – ван дер Хоорн, Huntelaar – Хунтелаар, Feyenoord – Фейеноорд), а то и вовсе как фонема в английском стиле (van de Beek – ван де Бик) – это неправильно, долгие гласные с нидерландского передаются одной буквой (ван дер Хорн, Хюнтелар, ван де Бек, Фейенорд), хотя есть и исключения (MVV Maastricht – МВВ Маастрихт);
• иногда можно увидеть ошибочное написание фамилий, начинающихся на V (Vertonghen – Фертонген, Verstappen – Ферстаппен), хотя на самом деле буквы V и W после транскрипции будут давать букву В (Вертонген, Верстаппен, Wüst – Вюст), буква W в конце слова не читается (Bijlow – Бейло);
• очень много путаницы с буквосочетаниями, завязанными на S – допускают ошибки в имени Sjaak (Сьяк – ошибочно), фамилии бывшего тренера «Аякса» Bosz (Бош – ошибочно), фамилии бывшего голкипера «Твенте» Boschker (Бошкер – ошибочно), разберем все по порядку: а) сочетание sj дает букву Ш (Sjaak Swart – Шак Сварт, легенда «Аякса», Sjoerd Ars – футболист Шурд Арс); б) сочетание sz дает букву С (Peter Bosz – Петер Бос); в) сочетание sch в начале и середине слова дает сочетание сх (Robbert Schilder – Робберт Схилдер), а в конце слова и вариантах со старой орфографией (в середине, перед согласным) – букву С (Boschker – Боскер, ‘s-Hertogenbosch – Хертогенбос), есть и исключения (FC Den Bosch – ФК Ден Босх);
• одиночная голландская U передается как буква У в том случае, если она располагается в начале слова (FC Utrecht – ФК Утрехт), в остальных случаях U передается как Ю (Huntelaar – Хюнтелар), но есть и исключения (Limburg – Лимбург, Stekelenburg – Стекеленбург);
• перейдем к сочетаниям гласных, продолжим с U: а) двойное uu – тоже Ю (Schuurs – Схюрс); б) ue в разных слогах передается по отдельным правилам для U и E (Emanuelson – Эманюэлсон), в одном слоге – как «ей»; в) ui/uij/uy после согласных дает «ёй» (Dirk Kuijt/Kuyt – Дирк Кёйт), в других позициях — «эй»;
• на очереди буква E: а) после согласных передается буквой Е (Kees – Kec), в других позициях – буквой Э (FC Emmen – ФК Эммен); б) eeu в начале слова – «эу», в других позициях – «еу» (Demy de Zeeuw – Деми де Зеу); в) ei/eij/ey в начале слова – «эй» (PSV Eindhoven – ПСВ Эйндховен), в остальных позициях — «ей» (Sneijder – Снейдер); eu в начале слова — «эй», в остальных позициях — «ё» (Hans van Breukelen – Ханс ван Брекелен, Van Beukering – ван Бёкеринг);
• идем дальше, буква I: а) сочетание ie передается буковй И (Pienaar – Пинар, Pieters – Питерс); б) ieu дает «иу», а nieuw – «ньив» (Nieuwkoop – Ньивкоп); в) сочетание ij в начале слова пишется как «эй» (IJsselmeervogels – Эйсселмервогелс, и не удивляйтесь, что J тоже заглавная, это лигатура), после согласных – «ей» (Joris Mathijsen – Йорис Матейсен – h после согласных в пределах одного слога не передается), после гласных обозначается буквой Й, а в суффиксе -lijk – буквой Е;
• сочетание auwe/aauwe дает «ауэ» (Paauwe – Пауэ);
• завершаем с гласными нидерландской буквой О: а) сочетание oe – буква У (De Boer – де Бур), oei – сочетание «уй» (Snoei – Снуй); б) oi/ooi/ooij/ooy обозначается с помощью сочетания «ой» (Van Hooijdonk – ван Хойдонк, Ooijer – Ойер); в) ou и ouw – это «ау» (Raymond van der Gouw – Раймонд ван дер Гау);
• буква J в конце слова передается Й, а в сочетаниях ja/je/ju в начале заменяется на Я, Е и Ю (jo идет как исключение и пишется как «йо»);
• сочетание ch передается буквой Х (Michiel Kramer – Михил Крамер)
• в ряде языков L в середине и конце слова обозначается через «-ль», в голландском – через букву Л (Van Gaal – ван Гал, Alderweireld – Алдервейрелд).
Еще несколько моментов, которые необходимо учесть.
1) Большое влияние на нидерландский со стороны английского языка. Отсюда имена вроде Wesley (Уэсли), Ryan (Райан), Justin (Джастин) будут передаваться на транскрипции по правилам английского языка. Тот же Joёl Veltman будет читаться не как Йоэл (ё после гласных дает э), а как Джоэл Велтман. Так а что же делать с голландскими традиционными именами, которые могут быть изменены под влиянием другого языка? Все просто, я предлагаю следующее: если такое влияние очевидно и известно – пишем «деформированную» версию, если нам неизвестно – «традиционную».
2) Фамилии потомков марокканских и турецких мигрантов. Мое мнение – их имена не образуются по правилам нидерландского языка, поэтому необходимо использовать арабско-русскую и турецко-русскую практические транскрипции (Hakim Ziyech – Хаким Зийеш, Noussair Mazraoui – Нуссаир Мазрауи, Serdar Gözübüyük – Сердар Гёзюбююк).
3) И что теперь делать с Клюйвертом, Зеедорфом, Кройффом? Переписывать их фамилии как Клёйверт, Седорф и Крёйфф? Мое мнение – ничего делать не надо. Написание имен многих голландских игроков старого поколения, по всей видимости, происходило путем транслитерации (как Dr Watson – Доктор Ватсон), и эти варианты уже крепко укоренились в сознании любителей спорта, став традиционными. А вот ситуацию с современными голландскими спортсменами упускать нельзя – будем писать по правилам.
автор Роман Белинский
Все не поместилось...
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