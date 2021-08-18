Десна близка к аренде защитника Шахтера

По информации ТаТоТаке, «Десна» близка к договоренности с «Шахтером» по поводу аренды Сергея Болбата, который может закрыть весь правый фланг.
Игрок сейчас работает в Чернигове и ждет решение клуба. Контракт 28-летнего Болбата, который не входит в планы «Шахтера», истекает летом 2022 года.
Ранее сообщалось, что с «Десной» работает центральный защитник Евгений Хачериди, который может подписать контракт с клубом.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ТаТоТаке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.