Десна близка к аренде защитника Шахтера

По информации ТаТоТаке, «Десна» близка к договоренности с «Шахтером» по поводу аренды Сергея Болбата, который может закрыть весь правый фланг.

Игрок сейчас работает в Чернигове и ждет решение клуба. Контракт 28-летнего Болбата, который не входит в планы «Шахтера», истекает летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что с «Десной» работает центральный защитник Евгений Хачериди, который может подписать контракт с клубом.