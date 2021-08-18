Александр ПЕТРАКОВ: «Не буду говорить, что не было времени или мало очков»

Новый тренер сборной Украины Александр Петраков заявил, что не будет искать оправданий из-за отсутствия времени или неудачного старта отбора ЧМ-2022 (3 очка после трех матчей).
«Все были очень измотаны на исполкоме. Эмоций просто нет. Но я очень рад, мне предложили, попросили, чтобы я помог УАФ. Понимаю, что на себя взял. Эти 5 матчей будут как на чемпионате мира».
«Не нужно говорить, что, мол, очков раньше не набрали, что у меня мало времени. Этого всего я говорить не буду. Сделаем все, чтобы поехать в Катар. Это наша мечта. Все хотим в Катар», - сказал Петраков.
Сборная Украины возобновит отбор ЧМ-2022 1 сентября матчем против Казахстана.
Источник — ПроФутбол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Наша Мета - Катар-22.
Справка. КВДП (катар верхних дыхательных путей), в простонародье просту́да — распространённое вирусное заболевание верхних дыхательных путей. Основные симптомы ОРВИ — насморк, кашель, чихание, головная боль, боль в горле, усталость.
Наша Мета - Катар-22.
Даже при поражении от Франции.
Есть ещё игра у гостях с Финляндией.
И все решится в спарке с Боснией.
Только от нас зависит - необходимо там будет 4 (3), может даже 6 очков.
Мы до последнего будем в борьбе за 2-е место и выграем её!
А затем Двойной плей-офф - вот там ничего нельзя гарантировать.
Мы и одинарный всего раз из шести проходили...
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.