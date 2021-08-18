Александр ПЕТРАКОВ: «Не буду говорить, что не было времени или мало очков»

Наставник не собирается искать оправданий

  • 18.08.2021 17:05
  • 1532 просмотра
  • 7 комментариев
Александр ПЕТРАКОВ: «Не буду говорить, что не было времени или мало очков»
© uaf.ua

Новый тренер сборной Украины Александр Петраков заявил, что не будет искать оправданий из-за отсутствия времени или неудачного старта отбора ЧМ-2022 (3 очка после трех матчей).

«Все были очень измотаны на исполкоме. Эмоций просто нет. Но я очень рад, мне предложили, попросили, чтобы я помог УАФ. Понимаю, что на себя взял. Эти 5 матчей будут как на чемпионате мира».

«Не нужно говорить, что, мол, очков раньше не набрали, что у меня мало времени. Этого всего я говорить не буду. Сделаем все, чтобы поехать в Катар. Это наша мечта. Все хотим в Катар», - сказал Петраков.

Сборная Украины возобновит отбор ЧМ-2022 1 сентября матчем против Казахстана.

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Источник — ПроФутбол

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    newkyiv
    newkyiv, 18.08.2021 18:09
    0
    sergrey4, 18.08.2021 18:02
    Проще и ритмичнее.
    Наша Мета - Катар-22.
    Ещё проще - НМК (НаМайданахКатара).
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    newkyiv
    newkyiv, 18.08.2021 18:08
    0
    А какой спрос со штрафбата? Лишь бы не получили катар верхний дыхательных путей.
    Справка. КВДП (катар верхних дыхательных путей), в простонародье просту́да — распространённое вирусное заболевание верхних дыхательных путей. Основные симптомы ОРВИ — насморк, кашель, чихание, головная боль, боль в горле, усталость.
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    sergrey4
    sergrey4, 18.08.2021 18:02
    0
    euro2012_za_2012euro, 18.08.2021 17:23
    Наша Мета - КАТАРсис2022!!!
    Проще и ритмичнее.
    Наша Мета - Катар-22.
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    Nordenus
    Nordenus, 18.08.2021 17:52
    0
    Ну если выйдем, то конечно только со второго места. При этом нам больше нельзя косячить и терять очки, нужно обыгрывать всех, ну кроме Французов разве что
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    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 18.08.2021 17:25
    +1
    Посмотрим в сентябре победа над казахами и ничья с французами. Это будет хорошо.
    Даже при поражении от Франции.
    Есть ещё игра у гостях с Финляндией.
    И все решится в спарке с Боснией.
    Только от нас зависит - необходимо там будет 4 (3), может даже 6 очков.
    Мы до последнего будем в борьбе за 2-е место и выграем её!
    А затем Двойной плей-офф - вот там ничего нельзя гарантировать.
    Мы и одинарный всего раз из шести проходили...
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    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 18.08.2021 17:23
    +1
    Наша Мета - КАТАРсис2022!!!
    Ссылка
    Ярослав Морозович
    online
    Ярослав Морозович, 18.08.2021 17:23
    +1
    Якщо вийдемо - матчів буде 8... З першого місця чомусь не віриться.
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