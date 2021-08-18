Александр ПЕТРАКОВ: «Не буду говорить, что не было времени или мало очков»

Новый тренер сборной Украины Александр Петраков заявил, что не будет искать оправданий из-за отсутствия времени или неудачного старта отбора ЧМ-2022 (3 очка после трех матчей).

«Все были очень измотаны на исполкоме. Эмоций просто нет. Но я очень рад, мне предложили, попросили, чтобы я помог УАФ. Понимаю, что на себя взял. Эти 5 матчей будут как на чемпионате мира».

«Не нужно говорить, что, мол, очков раньше не набрали, что у меня мало времени. Этого всего я говорить не буду. Сделаем все, чтобы поехать в Катар. Это наша мечта. Все хотим в Катар», - сказал Петраков.

Сборная Украины возобновит отбор ЧМ-2022 1 сентября матчем против Казахстана.