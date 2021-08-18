Шахтер отметил два юбилея в матче с Монако

«Шахтер», не пропустив в поединке с «Монако», провел 80-й сухой матч в еврокубках. 40 раз горняки играли на «ноль» в Лиге чемпионов, 36 - в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 3 - в Кубке кубков и 1 - в Кубке Интертото. В 51-м матче дончане уходили с поля без пропущенных голов на своем поле, в 29 - в гостях. Вклад в юбилей внесли 15 голкиперов оранжево-черных. Больше других Андрей Пятов - 40 сухих игр, Дмитрий Шутков - 10 и Анатолий Трубин - 6.
«Сухие» матчи вратарей «Шахтера» в еврокубках
|
Вратарь
|
Всего
|
ЛЧ
|
ЛЕ
|
КК
|
КИ
|
Андрей ПЯТОВ
|
40
|
23
|
17
|
-
|
-
|
Дмитрий ШУТКОВ
|
10
|
2
|
5
|
2
|
1
|
Анатолий ТРУБИН
|
6
|
4
|
2
|
-
|
-
|
Юрий ВИРТ
|
4
|
3
|
1
|
-
|
-
|
Ян ЛАШТУВКА
|
4
|
2
|
2
|
-
|
-
|
Юрий ДЕГТЯРЕВ
|
3
|
-
|
3
|
-
|
-
|
Стипе ПЛЕТИКОСА
|
3
|
3
|
-
|
-
|
-
|
Богдан ШУСТ
|
3
|
1
|
2
|
-
|
-
|
Андрей НИКИТИН
|
2
|
-
|
1
|
1
|
-
|
Валентин ЕЛИНСКАС
|
1
|
-
|
-
|
1
|
-
|
Антон КАНИБОЛОЦКИЙ
|
1
|
1
|
-
|
-
|
-
|
Александр РЫБКА
|
1
|
1
|
-
|
-
|
-
|
Рустам ХУДЖАМОВ
|
1
|
-
|
1
|
-
|
-
|
Виктор ЧАНОВ
|
1
|
-
|
1
|
-
|
-
|
Никита ШЕВЧЕНКО
|
1
|
-
|
1
|
-
|
-
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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