Шахтер отметил два юбилея в матче с Монако

«Шахтер», не пропустив в поединке с «Монако», провел 80-й сухой матч в еврокубках. 40 раз горняки играли на «ноль» в Лиге чемпионов, 36 - в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 3 - в Кубке кубков и 1 - в Кубке Интертото. В 51-м матче дончане уходили с поля без пропущенных голов на своем поле, в 29 - в гостях. Вклад в юбилей внесли 15 голкиперов оранжево-черных. Больше других Андрей Пятов - 40 сухих игр, Дмитрий Шутков - 10 и Анатолий Трубин - 6.

«Сухие» матчи вратарей «Шахтера» в еврокубках