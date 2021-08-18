Шахтер отметил два юбилея в матче с Монако

Горняки 80-й раз сыграли на «ноль» в еврокубках, в том числе 40-й - в Лиге чемпионов

  • 18.08.2021 15:31
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Шахтер отметил два юбилея в матче с Монако
© ФК Шахтер

«Шахтер», не пропустив в поединке с «Монако», провел 80-й сухой матч в еврокубках. 40 раз горняки играли на «ноль» в Лиге чемпионов, 36 - в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 3 - в Кубке кубков и 1 - в Кубке Интертото. В 51-м матче дончане уходили с поля без пропущенных голов на своем поле, в 29 - в гостях. Вклад в юбилей внесли 15 голкиперов оранжево-черных. Больше других Андрей Пятов - 40 сухих игр, Дмитрий Шутков - 10 и Анатолий Трубин - 6.

«Сухие» матчи вратарей «Шахтера» в еврокубках

Вратарь

Всего

ЛЧ

ЛЕ

КК

КИ

Андрей ПЯТОВ

40

23

17

-

-

Дмитрий ШУТКОВ

10

2

5

2

1

Анатолий ТРУБИН

6

4

2

-

-

Юрий ВИРТ

4

3

1

-

-

Ян ЛАШТУВКА

4

2

2

-

-

Юрий ДЕГТЯРЕВ

3

-

3

-

-

Стипе ПЛЕТИКОСА

3

3

-

-

-

Богдан ШУСТ

3

1

2

-

-

Андрей НИКИТИН

2

-

1

1

-

Валентин ЕЛИНСКАС

1

-

-

1

-

Антон КАНИБОЛОЦКИЙ

1

1

-

-

-

Александр РЫБКА

1

1

-

-

-

Рустам ХУДЖАМОВ

1

-

1

-

-

Виктор ЧАНОВ

1

-

1

-

-

Никита ШЕВЧЕНКО

1

-

1

-

-

 

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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