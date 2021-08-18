Украинцы сыграли на «ноль» с французами впервые с декабря 2014 года

«Шахтер», обыграв «Монако» со счетом 1:0, наконец-то прервал затянувшуюся серию украинских клубов с пропущенными мячами во встречах с командами из Франции, которая составила 14 матчей. Последний раз украинцы играли на «ноль» с французами 11 декабря 2014 года, когда «Днепр» дома нанес поражение «Сент-Этьену» в поединке группового раунда Лиги Европы - 1:0. К слову, более продолжительные серии с пропущенными голами наши коллективы имели только с испанцами - 18 игр.
Самые продолжительные серии украинских клубов с пропущенными мячами с командами из одной страны
|
Серия
|
Страна
|
Началась
|
|
|
|
Завершилась
|
|
|
|
|
|
Дата
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
18
|
Испания
|
24.02.2005
|
Динамо
|
Вильярреал
|
0:2 (г)
|
17.09.2013
|
Шахтер
|
Реал Сосьедад
|
2:0 (г)
|
14
|
Франция
|
19.02.2015
|
Динамо
|
Генгам
|
1:2 (г)
|
17.08.2021
|
Шахтер
|
Монако (г)
|
1:0
|
13
|
Англия
|
29.09.2016
|
Заря
|
Манчестер Юн.
|
0:1 (г)
|
03.12.2020
|
Заря
|
Лестер
|
1:0 (д)
|
12
|
Англия
|
19.09.2002
|
Металлург З
|
Лидс
|
0:1 (г)
|
19.02.2009
|
Шахтер
|
Тоттенхэм
|
2:0 (д)
|
11
|
Германия
|
20.05.2009
|
Шахтер
|
Вердер
|
2:1 (н)
|
20.09.2012
|
Металлист
|
Байер
|
0:0 (г)
|
11
|
Италия
|
02.10.2012
|
Шахтер
|
Ювентус
|
1:1 (г)
|
14.05.2015
|
Днепр
|
Наполи
|
1:0 (д)
|
10
|
Италия
|
23.10.1997
|
Шахтер
|
Виченца
|
1:3 (д)
|
20.09.2001
|
Днепр
|
Фиорентина
|
0:0 (д)
|
10
|
Италия
|
13.09.2017
|
Шахтер
|
Наполи
|
2:1 (д)
|
27.10.2020
|
Шахтер
|
Интер
|
0:0 (д)
|
9
|
Румыния
|
24.09.1996
|
Черноморец
|
Национал
|
0:2 (г)
|
06.08.2009
|
Шахтер
|
Тимишоара
|
0:0 (г)
|
9
|
Бельгия
|
18.10.2000
|
Динамо
|
Андерлехт
|
2:4 (г)
|
03.12.2009
|
Шахтер
|
Брюгге
|
0:0 (д)
|
9
|
Дания
|
23.08.1995
|
Динамо
|
Ольборг
|
3:1 (г)
|
19.09.2012
|
Шахтер
|
Норшелланн
|
2:0 (д)
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.