Украинцы сыграли на «ноль» с французами впервые с декабря 2014 года

Наши клубы пропускали от команд из Франции 14 матчей подряд

  • 18.08.2021 15:17
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Украинцы сыграли на «ноль» с французами впервые с декабря 2014 года
© ФК Шахтер

«Шахтер», обыграв «Монако» со счетом 1:0, наконец-то прервал затянувшуюся серию украинских клубов с пропущенными мячами во встречах с командами из Франции, которая составила 14 матчей. Последний раз украинцы играли на «ноль» с французами 11 декабря 2014 года, когда «Днепр» дома нанес поражение «Сент-Этьену» в поединке группового раунда Лиги Европы - 1:0. К слову, более продолжительные серии с пропущенными голами наши коллективы имели только с испанцами - 18 игр.

Самые продолжительные серии украинских клубов с пропущенными мячами с командами из одной страны

Серия

Страна

Началась

 

 

 

Завершилась

 

 

 

 

 

Дата

Клуб

Соперник

Счет

Дата

Клуб

Соперник

Счет

18

Испания

24.02.2005

Динамо

Вильярреал

0:2 (г)

17.09.2013

Шахтер

Реал Сосьедад

2:0 (г)

14

Франция

19.02.2015

Динамо

Генгам

1:2 (г)

17.08.2021

Шахтер

Монако (г)

1:0

13

Англия

29.09.2016

Заря

Манчестер Юн.

0:1 (г)

03.12.2020

Заря

Лестер

1:0 (д)

12

Англия

19.09.2002

Металлург З

Лидс

0:1 (г)

19.02.2009

Шахтер

Тоттенхэм

2:0 (д)

11

Германия

20.05.2009

Шахтер

Вердер

2:1 (н)

20.09.2012

Металлист

Байер

0:0 (г)

11

Италия

02.10.2012

Шахтер

Ювентус

1:1 (г)

14.05.2015

Днепр

Наполи

1:0 (д)

10

Италия

23.10.1997

Шахтер

Виченца

1:3 (д)

20.09.2001

Днепр

Фиорентина

0:0 (д)

10

Италия

13.09.2017

Шахтер

Наполи

2:1 (д)

27.10.2020

Шахтер

Интер

0:0 (д)

9

Румыния

24.09.1996

Черноморец

Национал

0:2 (г)

06.08.2009

Шахтер

Тимишоара

0:0 (г)

9

Бельгия

18.10.2000

Динамо

Андерлехт

2:4 (г)

03.12.2009

Шахтер

Брюгге

0:0 (д)

9

Дания

23.08.1995

Динамо

Ольборг

3:1 (г)

19.09.2012

Шахтер

Норшелланн

2:0 (д)
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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