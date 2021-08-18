Украинцы сыграли на «ноль» с французами впервые с декабря 2014 года

«Шахтер», обыграв «Монако» со счетом 1:0, наконец-то прервал затянувшуюся серию украинских клубов с пропущенными мячами во встречах с командами из Франции, которая составила 14 матчей. Последний раз украинцы играли на «ноль» с французами 11 декабря 2014 года, когда «Днепр» дома нанес поражение «Сент-Этьену» в поединке группового раунда Лиги Европы - 1:0. К слову, более продолжительные серии с пропущенными голами наши коллективы имели только с испанцами - 18 игр.

Самые продолжительные серии украинских клубов с пропущенными мячами с командами из одной страны