В американском городе Цинциннати проходит престижный турнир серии WTA 1000 на хардовом покрытии.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 5) получила 4-й номер посева, за счет чего первый раунд пропускала. Во втором круге украинка сыграет с Анжелик Кербер из Германии (WTA 21). Матч начнется 18 августа в 17:00 по Киеву.

Напомним, ранее украинская теннисистка Даяна Ястремская в первом раунде обыграла Кэти Макнелли из США в двух сетах (7:6, 7:6).

Элина Свитолина – Анжелик Кербер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция