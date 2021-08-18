В американском городе Цинциннати проходит престижный турнир серии WTA 1000 на хардовом покрытии.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 5) получила 4-й номер посева, за счет чего первый раунд пропускала. Во втором круге украинка сыграет с Анжелик Кербер из Германии (WTA 21). Матч начнется 18 августа в 17:00 по Киеву.
Напомним, ранее украинская теннисистка Даяна Ястремская в первом раунде обыграла Кэти Макнелли из США в двух сетах (7:6, 7:6).
Элина Свитолина – Анжелик Кербер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник — Sport.ua
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