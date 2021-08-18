Элина Свитолина – Анжелик Кербер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Цинциннати

  • 18.08.2021 15:16
  • 1660 просмотров
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Элина Свитолина – Анжелик Кербер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В американском городе Цинциннати проходит престижный турнир серии WTA 1000 на хардовом покрытии.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 5) получила 4-й номер посева, за счет чего первый раунд пропускала. Во втором круге украинка сыграет с Анжелик Кербер из Германии (WTA 21). Матч начнется 18 августа в 17:00 по Киеву.

Напомним, ранее украинская теннисистка Даяна Ястремская в первом раунде обыграла Кэти Макнелли из США в двух сетах (7:6, 7:6).

Элина Свитолина – Анжелик Кербер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник — Sport.ua

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