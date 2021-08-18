Александр БАБИЧ: «У Монако не было плана на игру»

Специалист поделился впечатлениями о матче «Шахтера» в квалификации Лиги чемпионов

  • 18.08.2021 14:38
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Александр БАБИЧ: «У Монако не было плана на игру»
© ФК Шахтер Донецк

В первом поединке 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Шахтер» в гостях победил «Монако» (1:0). Известный тренер Александр Бабич поделился впечатлениями о противостоянии.

«Думаю, что «горняки» наиграли на победу, более того, вполне могли уже в Монако решить исход противостояния в свою пользу. Ведь предпосылки к тому, чтобы забить еще 1-2 мяча были.

Создавалось впечатление, что у «Монако» не было четкого плана на игру. Да, хозяева стремились высоко прессинговать, чтобы осложнить гостям контроль мяча, но это особых дивидендов не принесло, донецкая команда умело уходила из-под прессинга и проводила разящие контрвыпады.

Лишь в конце поединка, когда на действиях «горняков» то ли начала сказываться усталость, или они уже больше играли по счету, хозяевам удались несколько грозных атак, но обошлось.

Кого бы стоило отметить среди победителей? В первую очередь, Педриньо, его участие в матче было под вопросом, однако он не только вернулся в строй, но и забил решающий гол, а также Анатолия Трубина, сохранившего свои владения неприкасаемыми.

Все же, отдавая должное «горнякам», им не стоит расслабляться: судьба путевки в следующий раунд решится после повторного матча в Харькове», — считает Бабич.

Ответный матч 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Шахтер» — «Монако» состоится в Харькове 25-го августа.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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