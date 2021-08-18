Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Мы наслаждаемся этим титулом»

Нападающий «Баварии» подвел итоги поединка с дортмундской «Боруссией» (3:1)

  • 18.08.2021 13:27
  • 331 просмотр
  • 0 комментариев
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Мы наслаждаемся этим титулом»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал победу над «Боруссией» Дортмунд (3:1) в поединке за Суперкубок Германии.

«Это значит очень много, это еще один титул. Было действительно здорово играть со зрителями, это была хорошая игра для болельщиков, со множеством атак от обеих команд. Игра со зрителями очень важна для получения эмоций. Вы играете для фанатов. То, что мы показали, было великолепно. Мы смотрим в будущее и наслаждаемся этим титулом», — отметил Левандовски.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Бавария

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности