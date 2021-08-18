Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Мы наслаждаемся этим титулом»

Форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал победу над «Боруссией» Дортмунд (3:1) в поединке за Суперкубок Германии.

«Это значит очень много, это еще один титул. Было действительно здорово играть со зрителями, это была хорошая игра для болельщиков, со множеством атак от обеих команд. Игра со зрителями очень важна для получения эмоций. Вы играете для фанатов. То, что мы показали, было великолепно. Мы смотрим в будущее и наслаждаемся этим титулом», — отметил Левандовски.