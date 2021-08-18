Александр ЗАВАРОВ: «Головин может спокойно приехать в Украину»

Специалист поделился ожиданиями от ответного матча «Шахтер» — «Монако»

  • 18.08.2021 13:11
  • 1256 просмотров
  • 3 комментария
Александр ЗАВАРОВ: «Головин может спокойно приехать в Украину»
© ТСН. Александр Заваров

Бывший член тренерского штаба сборной Украины Александр Заваров поделился ожиданиями от ответного матча 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Шахтер» — «Монако».

«В Украине сейчас тишина. Никаких проблем с отказом во въезде спортсменам нет. Любые игроки из разных стран играют в футбол. Тот же Головин может спокойно приехать в Украину.

Мы – цивилизованная страна и готовы видеть у себя команду «Монако» в полном составе. Фактор гражданства здесь не играет совершенно никакой роли.

Политика сегодня, к сожалению, решает многое. Это видно и по последней Олимпиаде, и по соревнованиям в других видах спорта», — считает Заваров.

Поединок «Шахтер» — «Монако» состоится 25 августа. Первый матч завершился победой «горняков» со счетом 1:0.

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Источник — РБК

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    оксана микуленок
    оксана микуленок, 18.08.2021 13:40
    0
    Хто такий заваров ,щоб щось коментувати на політичну тєму/Якщо їздив до Крима -буде сидіти вдома.А заварний може сам поїхати до лугандона прямо зараз і звідки коментувати .
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    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 18.08.2021 13:40
    +1
    Та пусть едет. Хоть услышит кричалку о пуйле в живую
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    аоот оооит
    online
    аоот оооит, 18.08.2021 13:29
    -3
    безработный величайший тренер сашко. хоть куда бы позвали а то пуховичек "украина" уже стерся к чертям
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