Александр ЗАВАРОВ: «Головин может спокойно приехать в Украину»

Бывший член тренерского штаба сборной Украины Александр Заваров поделился ожиданиями от ответного матча 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Шахтер» — «Монако».

«В Украине сейчас тишина. Никаких проблем с отказом во въезде спортсменам нет. Любые игроки из разных стран играют в футбол. Тот же Головин может спокойно приехать в Украину.

Мы – цивилизованная страна и готовы видеть у себя команду «Монако» в полном составе. Фактор гражданства здесь не играет совершенно никакой роли.

Политика сегодня, к сожалению, решает многое. Это видно и по последней Олимпиаде, и по соревнованиям в других видах спорта», — считает Заваров.

Поединок «Шахтер» — «Монако» состоится 25 августа. Первый матч завершился победой «горняков» со счетом 1:0.