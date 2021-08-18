Артем ФРАНКОВ: «Желаю удачи Петракову»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о назначении Александра Петракова на пост и. о. главного тренера сборной Украины.

«От всего сердца желаю удачи Александру Петракову — новому и. о. Главного тренера первой сборной Украины. Нашли, понимаешь, готового ради дела, чести и Родины на все. Надеюсь, ему хотя бы зарплату подняли в сравнении с молодежкой и кадетами…

А о помощниках пока тишина, хотя без них тренерского штаба нет, и выдыхать, мягко говоря, рано.

А вообще, с одной стороны, хороший человек получил такой классный шанс, с другой стороны, хороший человек угодил в такой вот замес…

Извините, вы не обратили внимания: белый дым из трупа… простите, труб Дома футбола валил? И куда валил?!» — написал Франков.