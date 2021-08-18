Стало известно, когда Петраков подпишет контракт со сборной Украины

Специалист определится со своими помощниками до 23 августа

  • 18.08.2021 12:27
  • 1506 просмотров
  • 3 комментария
Стало известно, когда Петраков подпишет контракт со сборной Украины
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Исполком УАФ назначил Александра Петракова исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины. Контракты с ним и его помощниками должны быть подписаны 23 августа.

Петраков сообщил, что, скорее всего, его помощниками станут Александр Шовковский, Андрей Анненков, Вячеслав Кернозенко, Иван Баштовый, с еще одним специалистом сейчас ведутся переговоры.

Александр Петраков был назначен и.о. главного тренера с возможным принятием организационных решений на следующих Исполкомах УАФ. Поэтому в любой момент ситуация может кардинально измениться, и УАФ вернется к кандидатуре другого тренера.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    avtv5555
    avtv5555, 18.08.2021 13:19
    0
    Назад, в прошлое. Времена Фоменко возвращаются. Но все равно надеемся на положительный результат и если повезет с жеребьевкой может пробьемся на ЧМ. Правильнее было бы играть в тот футбол который прививал Шевченко, переучиваться и играть от обороны просто нет времени.
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    newkyiv
    newkyiv, 18.08.2021 13:14
    +1
    Только не привязывайте к дню Державного прапора України.
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 18.08.2021 12:53
    0
    1 января
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