Стало известно, когда Петраков подпишет контракт со сборной Украины

Исполком УАФ назначил Александра Петракова исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины. Контракты с ним и его помощниками должны быть подписаны 23 августа.

Петраков сообщил, что, скорее всего, его помощниками станут Александр Шовковский, Андрей Анненков, Вячеслав Кернозенко, Иван Баштовый, с еще одним специалистом сейчас ведутся переговоры.

Александр Петраков был назначен и.о. главного тренера с возможным принятием организационных решений на следующих Исполкомах УАФ. Поэтому в любой момент ситуация может кардинально измениться, и УАФ вернется к кандидатуре другого тренера.