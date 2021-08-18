ФОТО. Зинченко поблагодарил Шевченко за работу в сборной Украины

24-летний футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины по футболу Александр Зинченко поблагодарил бывшего главного тренера национальной команды Андрея Шевченко.

«С детства я даже мечтать не мог о встрече с вами лично, и о том, что у меня будет возможность научиться футболу у вас. Большое спасибо, Мистер, и всем вашим фантастическим сотрудникам за все, что вы сделали для меня, для команды и для всей страны!», — написал Зинченко.

И. о. главного тренера сборной Украины был назначен Александр Петраков.