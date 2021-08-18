Григорий СУРКИС: «Новый тренер сборной? Так не делается»

Специалист поделился мнением о ситуации с главным тренером национальной команды

  • 18.08.2021 11:39
  • 1607 просмотров
  • 1 комментарий
Григорий СУРКИС: «Новый тренер сборной? Так не делается»
© Интерфакс-Украина. Григорий Суркис

Почетный член УЕФА Григорий Суркис поделился мнением о ситуации с назначением нового главного тренера сборной Украины.

«Я не хочу это комментировать. Этот детективный роман… Не может на сегодня существовать, если нет стратегии, нет перспективы. Так не делается за две недели до возобновления квалификации (ЧМ-2022 — прим. ред.). Вот и все», — отметил Суркис.

И. о. главного тренера сборной Украины по футболу был назначен Александр Петраков.

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Источник — Бомбардир

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    tima fialko
    online
    tima fialko, 18.08.2021 12:11
    0
    Може хто розшифрує,що хотів сказати цей "спеціаліст" по уникненню від податків?
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