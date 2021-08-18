Григорий СУРКИС: «Новый тренер сборной? Так не делается»

Почетный член УЕФА Григорий Суркис поделился мнением о ситуации с назначением нового главного тренера сборной Украины.

«Я не хочу это комментировать. Этот детективный роман… Не может на сегодня существовать, если нет стратегии, нет перспективы. Так не делается за две недели до возобновления квалификации (ЧМ-2022 — прим. ред.). Вот и все», — отметил Суркис.

И. о. главного тренера сборной Украины по футболу был назначен Александр Петраков.