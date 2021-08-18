Нидерланды – Украина. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка женского чемпионата Европы

  • 18.08.2021 11:36
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Нидерланды – Украина. Текстовая трансляция матча
© ФВУ

В четверг, 19-го августа, женская сборная Украины по волейболу проведет свой стартовый поединок на чемпионате Европы. Первым соперником нашей команды в группе D станет сборная Нидерландов. Матч пройдет в городе Клуж-Напока (Румыния) на «Клуж Арене» и начнется в 19:00 по киевскому времени.

В первом матче Евро-2021 нашу команду ждет очень непростой оппонент. На прошлом чемпионате Европы сборная Нидерландов уверенно выиграла свою группу, одолела в 1/8 финала Грецию (3:0) и в четвертьфинале проиграла Турции. Кстати, турчанки также попали в группу D нынешнего чемпионата Европы. За свою историю команда Нидерландов шесть раз выигрывала медали Евроволея (1 золото, 4 серебра и 1 бронза). Последний раз голландки доходили до подиума в 2017 году, в финале уступив Сербии и заняв второе место.

В рамках подготовки к турниру сборная Украины провела три товарищеских матча с Грецией, потерпев два поражения (0:4 – матч состоял из четырех сетов и 2:3) и одержав одну победу (3:1). По договоренности сторон в двух матчах наставники команд поочередно экспериментировали с составами, а третью встречу провели основной обоймой.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Нидерланды – Украина.

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Источник — Sport.ua

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