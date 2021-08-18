ЯСТРЕМСКАЯ: «Несколько человек меня поддерживали. На остальное мне плевать»

21-летняя украинка Даяна Ястремская высказалась на тему того, что во время матча с американкой Кэтрин Макнелли (7:6, 7:6) большая часть стадиона болела против нее.
«Несколько человек меня поддерживали. А на все остальное мне, если честно, плевать. Я сегодня старалась изо всех сил. Сейчас я возвращаюсь после долгого перерыва и стараюсь получать удовольствие от пребывания на корте. Но иногда игра не идет. Я старалась ее найти», - сказала Ястремская.
Напомним, во втором круге турнира в Цинциннати соперницей Даяны будет Барбора Крейчикова из Чехии, сеяная под 9-м номером.
Источник — Евроспорт
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