ЯСТРЕМСКАЯ: «Несколько человек меня поддерживали. На остальное мне плевать»

Украинская теннисистка – о болельщиках

  • 18.08.2021 11:37
  • 715 просмотров
  • 3 комментария
ЯСТРЕМСКАЯ: «Несколько человек меня поддерживали. На остальное мне плевать»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

21-летняя украинка Даяна Ястремская высказалась на тему того, что во время матча с американкой Кэтрин Макнелли (7:6, 7:6) большая часть стадиона болела против нее.

«Несколько человек меня поддерживали. А на все остальное мне, если честно, плевать. Я сегодня старалась изо всех сил. Сейчас я возвращаюсь после долгого перерыва и стараюсь получать удовольствие от пребывания на корте. Но иногда игра не идет. Я старалась ее найти», - сказала Ястремская.

Напомним, во втором круге турнира в Цинциннати соперницей Даяны будет Барбора Крейчикова из Чехии, сеяная под 9-м номером.

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Источник — Евроспорт

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    introvert
    introvert, 18.08.2021 12:12
    0
    Ех, Даяна-Даяна... Коли в голові пусто, то й здобутків буде негусто.
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    cooperchack
    cooperchack, 18.08.2021 12:03
    0
    Закрыла им вонючие рты ,молодец!!!
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    Sergiy Motrunich
    online
    Sergiy Motrunich, 18.08.2021 11:44
    -1
    якщо хворіли, то значить хворі люди
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