Николай ЦЫМБАЛ: «Очень довольны ничьей с Зарей»

Тренер «Миная» – о результате матча с луганчанами

  • 18.08.2021 11:16
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Николай ЦЫМБАЛ: «Очень довольны ничьей с Зарей»
© ФК Минай. Николай Цымбал

Ассистент главного тренера «Миная» Николай Цымбал прокомментировал ничью с луганской «Зарей» (1:1) в матче 4 тура украинской Премьер-лиги.

«При такой игре могло быть и поражение, и победа. Были хорошие, быстрые атаки, которые можно было завершать, была и доля везения. Заря тоже не очень удачно начала этот сезон и им так же были важны эти 3 очка. Они отдавали все силы, чтобы все же забить в конце победный гол, но ребята молодцы. Очень довольны результатом», - сказал Цымбал.

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Источник — Футбол 1/2/3

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