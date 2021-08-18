Николай ЦЫМБАЛ: «Очень довольны ничьей с Зарей»

Ассистент главного тренера «Миная» Николай Цымбал прокомментировал ничью с луганской «Зарей» (1:1) в матче 4 тура украинской Премьер-лиги.

«При такой игре могло быть и поражение, и победа. Были хорошие, быстрые атаки, которые можно было завершать, была и доля везения. Заря тоже не очень удачно начала этот сезон и им так же были важны эти 3 очка. Они отдавали все силы, чтобы все же забить в конце победный гол, но ребята молодцы. Очень довольны результатом», - сказал Цымбал.