Краматорск усилился воспитанником Шахтера

Команда Алексея Городова пополнилась еще одним новичком

  • 18.08.2021 09:40
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Краматорск усилился воспитанником Шахтера
© ФК Мариуполь. Дмитрий Прокопчук (с мячом)

Крайний защитник Дмитрий Прокопчук продолжит карьеру в «Краматорске». Выпускник академии «Шахтера» подписал контракт с одним из лидеров Первой лиги до 31 мая 2022 года.

20-летний Прокопчук в минувшем сезоне провел 18 матчей за молодежную команду «Мариуполя». Интересно, что нынешним летом «Краматорск» подписал двух Прокопчуков. Они однофамильцы, и оба – защитники (Кирилл – центральный).

«Краматорск» после четырех туров чемпионата Первой лиги имеет в своем активе 9 очков и занимает 3-е место.

Сегодня вечером команда Алексея Городова стартует в Кубке Украины со стадии 2-го предварительного раунда. В Сумах краматорчане сыграют с «Альянсом».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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