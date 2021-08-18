Краматорск усилился воспитанником Шахтера

Крайний защитник Дмитрий Прокопчук продолжит карьеру в «Краматорске». Выпускник академии «Шахтера» подписал контракт с одним из лидеров Первой лиги до 31 мая 2022 года.

20-летний Прокопчук в минувшем сезоне провел 18 матчей за молодежную команду «Мариуполя». Интересно, что нынешним летом «Краматорск» подписал двух Прокопчуков. Они однофамильцы, и оба – защитники (Кирилл – центральный).

«Краматорск» после четырех туров чемпионата Первой лиги имеет в своем активе 9 очков и занимает 3-е место.

Сегодня вечером команда Алексея Городова стартует в Кубке Украины со стадии 2-го предварительного раунда. В Сумах краматорчане сыграют с «Альянсом».