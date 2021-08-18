Карпаты Львов – Карпаты Галич. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Прогноз эксперта на матч Кубка Украины

  • 18.08.2021 09:25
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Карпаты Львов – Карпаты Галич. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© ФК Карпаты Львов

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 1/32 финала Кубка Украины «Карпаты» Львов – «Карпаты» Галич.

«Встречаются соперники, которые в этом сезоне выступают во Второй лиге (группа А). Львовские «Карпаты» с 9 очками идут третьими. Кстати, у львовян стопроцентный показатель (три победы из трех). «Карпаты» (Галич) с 7 баллами расположились на пятой позиции и они также в этом сезоне еще ни разу не проигрывали (две победы и одна ничья). В этом сезоне обе команды пропустили по два мяча, но львовяне забили на два гола больше (8 против 6).

Накануне кубкового противостояния 14-го августа львовяне обыграли на своем поле «АФСК Киев». Коллектив из Галича в 4-м туре не играл.

Поставлю на проход львовских «Карпат». Хотя это ж будет дерби «Карпат». Но, я думаю, львовская команда будет посильнее, и она пройдет дальше в Кубке Украины», - сказал Козьбан.

Матч «Карпаты» Львов – «Карпаты» Галич состоится 18-го августа. Начало встречи в 18:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

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