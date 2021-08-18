Ужгород арендует форварда Вереса

Накануне в тренировочном лагере закарпатцев появился нападающий Николай Гайдучик из «Вереса».
18 августа «Ужгород» собирается дозаявить Гайдучика, который будет выступать на правах аренды.
Напомним, что после четырех туров «Ужгород» занимает 16 место в Первой лиге, набрав одно очко.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Meta-ratings.com.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.