Ужгород расстался с опытным хавбеком

В «Ужгороде» больше не рассчитывают на опытного полузащитника Юрия Чонку, от услуг которого решено отказаться.

По имеющейся информации, если и следующий календарный поединок — с «Волынью», сложится для «Ужгорода» неудачно, то он распрощается еще с несколькими игроками, которые не оправдали надежд.

В то же время, со следующей недели экс-игрок национальной сборной Украины Олег Допилка и Юрий Машталир, которые находятся в лазарете, планируют возобновить тренировочный процесс.