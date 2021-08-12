Ужгород расстался с опытным хавбеком

В «Ужгороде» больше не рассчитывают на опытного полузащитника Юрия Чонку, от услуг которого решено отказаться.
По имеющейся информации, если и следующий календарный поединок — с «Волынью», сложится для «Ужгорода» неудачно, то он распрощается еще с несколькими игроками, которые не оправдали надежд.
В то же время, со следующей недели экс-игрок национальной сборной Украины Олег Допилка и Юрий Машталир, которые находятся в лазарете, планируют возобновить тренировочный процесс.
Источник — Meta-ratings.com.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.