Кубок Италии. Определены пары 1/16 финала: с кем сыграет Коваленко?

С 13 по 16 августа состоялись матчи 1/32 финала Кубка Италии.
«Специя», за которую выступает украинец Виктор Коваленко, вышла в 1/16 финала, где сыграет против «Лечче».
Матчи следующего раунда Кубка Италии запланированы на декабрь. 8 лучших клубов Италии вступят в борьбу со стадии 1/8 финала в январе.
Кубок Италии. 1/32 финала
- 13.08. 18:45. Порденоне – Специя – 1:3
- 13.08. 19:00. Дженоа – Перуджа – 3:2
- 13.08. 21:45. Удинезе – Асколи – 3:1
- 13.08. 22:00. Фиорентина – Козенца – 4:0
- 14.08. 18:45. Беневенто – СПАЛ – 2:1 (д.в.)
- 14.08. 19:00. Читтаделла – Монца – 2:1
- 14.08. 21:45. Верона – Катандзаро – 3:0
- 14.08. 22:00. Кальяри – Пиза – 3:1
- 15.08. 18:45. Эмполи – Виченца – 4:2
- 15.08. 19:00. Парма – Лечче – 1:3
- 15.08. 21:45. Венеция – Фрозиноне – 1:1 (пен. 8:7)
- 15.08. 22:00. Торино – Кремонезе – 0:0 (пен. 4:1)
- 16.08. 18:45. Кротоне – Брешия – 2:2 (пен. 4:2)
- 16.08. 19:00. Болонья – Тернана – 4:5
- 16.08. 21:45. Салернитана – Реджина – 2:0
- 16.08. 22:00. Сампдория – Алессандрия – 3:2
1/16 финала, декабрь
- Сампдория – Торино
- Кальяри – Читтаделла
- Фиорентина – Беневенто
- Венеция – Тернана
- Дженоа – Салернитана
- Удинезе – Кротоне
- Специя – Лечче
- Эмполи – Верона
Видеообзоры матчей
13.08. 18:45. Порденоне – Специя – 1:3
13.08. 21:45. Удинезе – Асколи – 3:1
13.08. 22:00. Фиорентина – Козенца – 4:0
14.08. 21:45. Верона – Катандзаро – 3:0
14.08. 22:00. Кальяри – Пиза – 3:1
15.08. 18:45. Эмполи – Виченца – 4:2
15.08. 19:00. Парма – Лечче – 1:3
15.08. 22:00. Торино – Кремонезе – 0:0 (пен. 4:1)
16.08. 18:45. Кротоне – Брешия – 2:2 (пен. 4:2)
16.08. 19:00. Болонья – Тернана – 4:5
16.08. 21:45. Салернитана – Реджина – 2:0
16.08. 22:00. Сампдория – Алессандрия – 3:2
Источник — Sport.ua
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