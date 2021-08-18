Кубок Италии. Определены пары 1/16 финала: с кем сыграет Коваленко?

Матчи следующего раунда Кубка Италии запланированы на декабрь

  • 18.08.2021 05:40
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Кубок Италии. Определены пары 1/16 финала: с кем сыграет Коваленко?
© Getty Images/Global Images Ukraine

С 13 по 16 августа состоялись матчи 1/32 финала Кубка Италии.

«Специя», за которую выступает украинец Виктор Коваленко, вышла в 1/16 финала, где сыграет против «Лечче».

Матчи следующего раунда Кубка Италии запланированы на декабрь. 8 лучших клубов Италии вступят в борьбу со стадии 1/8 финала в январе.

Кубок Италии. 1/32 финала

  • 13.08. 18:45. Порденоне – Специя – 1:3
  • 13.08. 19:00. Дженоа – Перуджа – 3:2
  • 13.08. 21:45. Удинезе – Асколи – 3:1
  • 13.08. 22:00. Фиорентина – Козенца – 4:0
  • 14.08. 18:45. Беневенто – СПАЛ – 2:1 (д.в.)
  • 14.08. 19:00. Читтаделла – Монца – 2:1
  • 14.08. 21:45. Верона – Катандзаро – 3:0
  • 14.08. 22:00. Кальяри – Пиза – 3:1
  • 15.08. 18:45. Эмполи – Виченца – 4:2
  • 15.08. 19:00. Парма – Лечче – 1:3
  • 15.08. 21:45. Венеция – Фрозиноне – 1:1 (пен. 8:7)
  • 15.08. 22:00. Торино – Кремонезе – 0:0 (пен. 4:1)
  • 16.08. 18:45. Кротоне – Брешия – 2:2 (пен. 4:2)
  • 16.08. 19:00. Болонья – Тернана – 4:5
  • 16.08. 21:45. Салернитана – Реджина – 2:0
  • 16.08. 22:00. Сампдория – Алессандрия – 3:2

1/16 финала, декабрь

  • Сампдория – Торино
  • Кальяри – Читтаделла
  • Фиорентина – Беневенто
  • Венеция – Тернана
  • Дженоа – Салернитана
  • Удинезе – Кротоне
  • Специя – Лечче
  • Эмполи – Верона

Видеообзоры матчей

13.08. 18:45. Порденоне – Специя – 1:3

13.08. 21:45. Удинезе – Асколи – 3:1

13.08. 22:00. Фиорентина – Козенца – 4:0

14.08. 21:45. Верона – Катандзаро – 3:0

14.08. 22:00. Кальяри – Пиза – 3:1

15.08. 18:45. Эмполи – Виченца – 4:2

15.08. 19:00. Парма – Лечче – 1:3

15.08. 22:00. Торино – Кремонезе – 0:0 (пен. 4:1)

16.08. 18:45. Кротоне – Брешия – 2:2 (пен. 4:2)

16.08. 19:00. Болонья – Тернана – 4:5

16.08. 21:45. Салернитана – Реджина – 2:0

16.08. 22:00. Сампдория – Алессандрия – 3:2

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Источник — Sport.ua

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