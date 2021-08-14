Кубок Италии. Дженоа, Удинезе и Фиорентина вышли в 1/16 финала

13 августа состоялись четыре матча 1/32 финала Кубка Италии.
«Дженоа», «Удинезе» и «Фиорентина» вышли в 1/16 финала. Остальные поединки пройдут 14, 15 и 16 августа.
«Фиорентина» разгромила «Козенцу», дубль оформил нападающий Душан Влахович.
Кубок Италии. 1/32 финала
«Фиорентина» – «Козенца» – 4:0
Голы: Влахович, 4, 45+4, Гонсалес, 37, Венути, 51.
«Удинезе» – «Асколи» – 3:1
Голы: Перейра, 11, 55, Молина, 53 – Д'Орацио, 90+2.
«Дженоа» – «Перуджа» – 3:2
Голы: Кришито, 26 (пен), Чичисола, 41 (автогол), Каллон, 83 – Карретта, 2, Лизи, 10.
Источник — Sport.ua
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