МАРЛОН: «Идеальный результат. Сэйвы Трубина придавали смелости команде»

Защитник «Шахтера» Марлон прокомментировал победу над «Монако» (1:0) в матче 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
«Сегодня мы получили идеальный результат. Это именно то, чего мы хотели. Мы также хотели хорошо сыграть и сделали это. Думаю, мы можем еще прибавить в ответном матче.
Наш вратарь провел отличный матч. Его игра ногами и хорошие сэйвы придавали смелости всей команде».
Ответный матч между «Шахтерос» и «Монако» состоится в Харькове 25 августа.
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Источник — УЕФА
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