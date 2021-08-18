МАРЛОН: «Идеальный результат. Сэйвы Трубина придавали смелости команде»

Защитник «Шахтера» Марлон прокомментировал победу над «Монако» (1:0) в матче 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

«Сегодня мы получили идеальный результат. Это именно то, чего мы хотели. Мы также хотели хорошо сыграть и сделали это. Думаю, мы можем еще прибавить в ответном матче.

Наш вратарь провел отличный матч. Его игра ногами и хорошие сэйвы придавали смелости всей команде».

Ответный матч между «Шахтерос» и «Монако» состоится в Харькове 25 августа.