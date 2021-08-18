ПЕДРИНЬО: «Монако – большая команда, но мы верили в свой футбол»

Бразильский хавбек Педриньо рассказал о дебютном голе в Лиге чемпионов в составе «Шахтера» и крутых эмоциях после победы над «Монако» (1:0) в первой игре 4-го раунда квалификации ЛЧ:

– Поздравляем с победой! Со стороны показалось, что результат дался достаточно легко.

– На самом деле ни один матч никогда просто не дается. «Монако» – большая команда, в ней выступают квалифицированные игроки, которым сложно противостоять. Отдавали себе отчет, что будет нелегко, но знали, что у нас в команде собраны не менее квалифицированные исполнители, и верили в свой футбол. Наш стиль игры помог победить, очень рад, что в первом матче взяли верх. Надеюсь, добьемся результата и в ответном поединке и пройдем дальше.

– Ты только восстановился после травмы, но вышел в стартовом составе и забил гол. Как самочувствие?

– Прекрасно знал, что на все сто процентов к этому матчу я, к сожалению, готов не буду, но хотелось помочь партнерам. И это самопожертвование в конечном итоге сработало. Спасибо всем, спасибо медицинскому департаменту клуба. Мы забили гол и добились хорошей победы. Поздравляю партнеров по команде и тренерский штаб!

– Ты забил первый гол за «Шахтер» в Лиге чемпионов. Какие эмоции испытываешь?

– Очень крутые эмоции, я счастлив! Прекрасно знаем, насколько для клуба важен этот турнир, насколько важно побеждать и проходить дальше. Эмоции переполняют. Хочу поблагодарить Бога и семью за то, что они меня поддерживают. Спасибо им всем.

ВИДЕО. Гол Педриньо в ворота «Монако», 19 мин.