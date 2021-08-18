Александр Петраков – и.о. главного тренера сборной Украины

Исполком УАФ назначил Александра Петракова на должность и.о. главного тренера сборной Украины. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

«До полуночи в Доме футбола ждали вестей из Эмиратов. Дождались и только после этого решением Исполкома назначили Петракова и.о. главного тренера сборной», - написал Бурбас.

Отметим, что главным кандидатом на пост главного тренера «сине-желтых» считался Сергей Ребров, но он не смог прийти к соглашению о досрочном разрыве контракта с клубом «Аль-Айн».

Новость о назначении Александра Петракова подтвердил вице-президент УАФ Василий Орлецкий. «Поздравляю Александра Васильевича Петракова с назначением на должность главного тренера национальной сборной Украины», - написал Орлецкий.



Фото Василия Орлецкого

64-летний Александр Петраков в 2019-м году привел сборную Украины U-20 к победе на чемпионате мира. Последнее время он возглавлял сборную Украины U-17.