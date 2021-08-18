Александр Петраков – и.о. главного тренера сборной Украины

Исполком УАФ определился с главным тренером для национальной команды

  • 18.08.2021 01:24
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  • 1 комментарий
Александр Петраков – и.о. главного тренера сборной Украины
© УАФ. Александр Петраков

Исполком УАФ назначил Александра Петракова на должность и.о. главного тренера сборной Украины. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

«До полуночи в Доме футбола ждали вестей из Эмиратов. Дождались и только после этого решением Исполкома назначили Петракова и.о. главного тренера сборной», - написал Бурбас.

Отметим, что главным кандидатом на пост главного тренера «сине-желтых» считался Сергей Ребров, но он не смог прийти к соглашению о досрочном разрыве контракта с клубом «Аль-Айн».

Новость о назначении Александра Петракова подтвердил вице-президент УАФ Василий Орлецкий. «Поздравляю Александра Васильевича Петракова с назначением на должность главного тренера национальной сборной Украины», - написал Орлецкий.


Фото Василия Орлецкого

64-летний Александр Петраков в 2019-м году привел сборную Украины U-20 к победе на чемпионате мира. Последнее время он возглавлял сборную Украины U-17.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    mAks_7777
    online
    mAks_7777, 18.08.2021 01:51
    0
    Удачи только побед и хорошей игры ,если займем второе место в группе и попадём в плейофф будет успех ,а пройдем на ЧМ это будет фантастика
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