Манор СОЛОМОН: «Счет 1:0 — хороший результат для нас на выезде»

Израильский хавбек «Шахтера» поделился мнением о победе над «Монако» (1:0) в первом поединке плей-офф раунда Лиги чемпионов.

— Как игралось в такую жаркую погоду? Казалось, что во втором тайме соперник играл на порядок лучше?

— Мы начали очень хорошо. Могли забить больше голов. «Монако» играл лучше во втором тайме, они имели несколько шансов. Счет 1:0 - хороший результат для нас на выезде.

— Создал ли «Монако» много трудностей, что было самым тяжелым для вас в матче?

— «Монако» — сильный клуб, мы это знали. Они сильнее физически, это было самым сложным. Мы будем готовы к этому в следующей игре.

Владимир КЛЕПАЧ из Монако