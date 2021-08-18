Манор СОЛОМОН: «Счет 1:0 — хороший результат для нас на выезде»

Вингер «Шахтера» — о победе над «Монако»

  • 18.08.2021 01:12
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Манор СОЛОМОН: «Счет 1:0 — хороший результат для нас на выезде»
© ФК Шахтер

Израильский хавбек «Шахтера» поделился мнением о победе над «Монако» (1:0) в первом поединке плей-офф раунда Лиги чемпионов.

— Как игралось в такую жаркую погоду? Казалось, что во втором тайме соперник играл на порядок лучше?
— Мы начали очень хорошо. Могли забить больше голов. «Монако» играл лучше во втором тайме, они имели несколько шансов. Счет 1:0 - хороший результат для нас на выезде.

— Создал ли «Монако» много трудностей, что было самым тяжелым для вас в матче?
— «Монако» — сильный клуб, мы это знали. Они сильнее физически, это было самым сложным. Мы будем готовы к этому в следующей игре.

Владимир КЛЕПАЧ из Монако

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Источник — Sport.ua

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