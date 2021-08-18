Манор СОЛОМОН: «Счет 1:0 — хороший результат для нас на выезде»

Израильский хавбек «Шахтера» поделился мнением о победе над «Монако» (1:0) в первом поединке плей-офф раунда Лиги чемпионов.
— Как игралось в такую жаркую погоду? Казалось, что во втором тайме соперник играл на порядок лучше?
— Мы начали очень хорошо. Могли забить больше голов. «Монако» играл лучше во втором тайме, они имели несколько шансов. Счет 1:0 - хороший результат для нас на выезде.
— Создал ли «Монако» много трудностей, что было самым тяжелым для вас в матче?
— «Монако» — сильный клуб, мы это знали. Они сильнее физически, это было самым сложным. Мы будем готовы к этому в следующей игре.
Владимир КЛЕПАЧ из Монако
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.