Левандовски забил за Баварию в 14-м матче подряд

Дубль польского форварда принес мюнхенцам победу в Суперкубке Германии

  • 18.08.2021 00:37
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Левандовски забил за Баварию в 14-м матче подряд
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски сделал дубль в поединке за Суперкубок Германии против дортмундской «Боруссии» (3:1). Нападающий отличился на 41-й и 74-й минутах, а также записал на свой счет голевой пас на Томаса Мюллера.

Роберт Левандовски отличился за «Баварию» в 14-м поединке подряд, превзойдя собственный рекорд. Больше серия с забитыми мячами в составе «Баварии» только у легендарного Герда Мюллера. В сезоне 1969/70 Мюллер не уходил с поля без гола 16 матчей подряд.

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Источник — Opta

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