Левандовски забил за Баварию в 14-м матче подряд

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски сделал дубль в поединке за Суперкубок Германии против дортмундской «Боруссии» (3:1). Нападающий отличился на 41-й и 74-й минутах, а также записал на свой счет голевой пас на Томаса Мюллера.

Роберт Левандовски отличился за «Баварию» в 14-м поединке подряд, превзойдя собственный рекорд. Больше серия с забитыми мячами в составе «Баварии» только у легендарного Герда Мюллера. В сезоне 1969/70 Мюллер не уходил с поля без гола 16 матчей подряд.