Лига Европы. Црвена Звезда разгромила Клуж

Сегодня стартовал раунд плей-офф квалификации Лиги Европы сезона 2021/2022. «Црвена Звезда» у себя дома в Белграде разгромила румынский «Клуж» со счетом 4:0 и сделала очень весомую заявку на выход в групповой этап.

«Црвена Звезда» - «Клуж» - 4:0

Голы: Павков 5, Катай 38, Эль Фараду 68, Иванич 77

Также сегодня «Шахтер» в квалификации Лиги чемпионов на выезде обыграл «Монако» 1:0.