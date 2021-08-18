Лига Европы. Црвена Звезда разгромила Клуж

Сегодня стартовал раунд плей-офф квалификации Лиги Европы сезона 2021/2022. «Црвена Звезда» у себя дома в Белграде разгромила румынский «Клуж» со счетом 4:0 и сделала очень весомую заявку на выход в групповой этап.
«Црвена Звезда» - «Клуж» - 4:0
Голы: Павков 5, Катай 38, Эль Фараду 68, Иванич 77
Также сегодня «Шахтер» в квалификации Лиги чемпионов на выезде обыграл «Монако» 1:0.
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Источник — Sport.ua
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