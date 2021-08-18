Црвена Звезда
4 : 0
ЧФР Клуж
17.08.2021, FT

Лига Европы. Црвена Звезда разгромила Клуж

Команда Деяна Станковича близка к выходу в групповой этап

  • 18.08.2021 00:01
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  • 1 комментарий
Лига Европы. Црвена Звезда разгромила Клуж
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня стартовал раунд плей-офф квалификации Лиги Европы сезона 2021/2022. «Црвена Звезда» у себя дома в Белграде разгромила румынский «Клуж» со счетом 4:0 и сделала очень весомую заявку на выход в групповой этап.

«Црвена Звезда» - «Клуж» - 4:0
Голы: Павков 5, Катай 38, Эль Фараду 68, Иванич 77

Также сегодня «Шахтер» в квалификации Лиги чемпионов на выезде обыграл «Монако» 1:0.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    newkyiv
    newkyiv, 18.08.2021 00:30
    0
    А это реально жесть. Потому что Клуж это не мальчики для битья. Но попали.
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