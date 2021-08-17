ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус подписал молодую звезду Сантоса

«Ювентус» официально сообщил о подписании форварда «Сантоса» Кайо Жорже. Контракт с 19-летним бразильцем рассчитан на 5 лет.

Сумма трансфера не сообщается, но, по информации СМИ, она составила 3 миллиона евро. Это связано с тем, что контракт игрока с «Сантосом» истекал в декабре текущего года.

Кайо Жорже является воспитанником «Сантоса». В нынешнем сезоне на его счету 8 голов и 3 ассиста в 28 матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось о том, что «Ювентус» намерен сохранить Криштиану Роналду.