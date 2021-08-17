Ювентус хочет сохранить Роналду

Туринский клуб не намерен отпускать форварда нынешним летом

  • 17.08.2021 21:29
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Ювентус хочет сохранить Роналду
© Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Руководство «Ювентуса» не хочет отпускать Криштиану Роналду из клуба нынешним летом.

Вопреки слухам, сам Роналду не сообщал руководству о своем желании уйти. Также «Ювентус» на данный момент не получил ни одного предложения по поводу трансфера 36-летнего португальского форварда.

Ранее сообщалось о том, что агент Роналду предложил услуги игрока «Манчестер Сити». А главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что не намерен возвращать Роналду в Мадрид.

Роналду выступает за «Ювентус» с лета 2018 года. В прошлом сезоне на его счету 36 голов и 4 ассиста в 44 матчах за туринский клуб во всех турнирах.

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Источник — Sky Sport Italia

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