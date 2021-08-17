Роналду вернется в Манчестер? Мендеш предложил Сити подписать Криштиану

36-летний нападающий итальянского «Ювентуса» и национальнрой сборной Португалии Криштиану Роналду может вернуться в Манчестер.

Правда, теперь экс-звезда «красных дьяволов» имеет шанс перебраться в стан принципиального соперника «Юнайтед» – «Манчестер Сити», который тренирует Пеп Гвардиола. С Пепом ранее Роналду часто находился по разные стороны поля во время выступлений в Ла Лиге.

По данным источника, агент португальца Жорже Мендеш предложил услуги своего клиента руководству «горожан». «Ювентус» не против продать Криштиану за 30 млн евро, поскольку собирается сократить траты на его большую зарплату.

В прошлом сезоне Роналду провел 44 поединка за туринский клуб во всех турнирах, в которых забил 36 мячей и сделал 4 ассиста.

Напомним, ранее «Ювентус» отказался от продления контракта с Роналду.