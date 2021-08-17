Роналду вернется в Манчестер? Мендеш предложил Сити подписать Криштиану

Звездный португальский форвард может поработать под руководством Пепа Гвардиолы

  • 17.08.2021 12:35
  • 1422 просмотра
  • 2 комментария
Роналду вернется в Манчестер? Мендеш предложил Сити подписать Криштиану
© Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

36-летний нападающий итальянского «Ювентуса» и национальнрой сборной Португалии Криштиану Роналду может вернуться в Манчестер.

Правда, теперь экс-звезда «красных дьяволов» имеет шанс перебраться в стан принципиального соперника «Юнайтед» – «Манчестер Сити», который тренирует Пеп Гвардиола. С Пепом ранее Роналду часто находился по разные стороны поля во время выступлений в Ла Лиге.

По данным источника, агент португальца Жорже Мендеш предложил услуги своего клиента руководству «горожан». «Ювентус» не против продать Криштиану за 30 млн евро, поскольку собирается сократить траты на его большую зарплату.

В прошлом сезоне Роналду провел 44 поединка за туринский клуб во всех турнирах, в которых забил 36 мячей и сделал 4 ассиста.

Напомним, ранее «Ювентус» отказался от продления контракта с Роналду.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Corriere dello Sport

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    justhateme
    online
    justhateme, 17.08.2021 13:07
    0
    Это логично только в одном случае - он будет чистым нападачём и весь МанСити будет играть на него
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 17.08.2021 12:41
    0
    Аххахаха, то есть мяу. Не будет этого.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности