Заваров ответил на вопрос, ждут ли Головина проблемы с въездом в Украину

Бывший главный тренер сборной Украины Александр Заваров считает, что российский хавбек «Монако» Александр Головин не столкнется с проблемами при визите в Украину:
«В Украине сейчас тишина. Никаких проблем с отказом во въезде спортсменам нет. Любые игроки из разных стран играют в футбол. Тот же Головин может спокойно приехать в Украину.
Мы цивилизованная страна и готовы видеть у себя команду «Монако» в полном составе. Фактор гражданства здесь не играет совершенно никакой роли.
Политика сегодня, к сожалению, решает многое. Это видно и по последней Олимпиаде, и по соревнованиям в других видах спорта».
Ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Монако» пройдет 25 августа в Харькове.
Источник — РБК
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.