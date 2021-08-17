Заваров ответил на вопрос, ждут ли Головина проблемы с въездом в Украину

«Шахтер» примет «Монако» в ответной игре отбора к ЛЧ 25 августа в Харькове

  • 17.08.2021 23:02
  • 5832 просмотра
  • 6 комментариев
Заваров ответил на вопрос, ждут ли Головина проблемы с въездом в Украину
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший главный тренер сборной Украины Александр Заваров считает, что российский хавбек «Монако» Александр Головин не столкнется с проблемами при визите в Украину:

«В Украине сейчас тишина. Никаких проблем с отказом во въезде спортсменам нет. Любые игроки из разных стран играют в футбол. Тот же Головин может спокойно приехать в Украину.

Мы цивилизованная страна и готовы видеть у себя команду «Монако» в полном составе. Фактор гражданства здесь не играет совершенно никакой роли.

Политика сегодня, к сожалению, решает многое. Это видно и по последней Олимпиаде, и по соревнованиям в других видах спорта».

Ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Монако» пройдет 25 августа в Харькове.

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Источник — РБК

(27 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Vick Reznor
    online
    Vick Reznor, 18.08.2021 00:07
    0
    Михаил Степанов, 17.08.2021 23:56
    и какой идиот задал этот вопрос?
    этот вопрос задал миньон Скабеевой, чтобы развести очередной срач.... но мы не такие..."Пусть едет, все равно обосрутся, даже с мокшей в составе"... вот что имел в виду Заваров
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    Mac_Gyver
    Mac_Gyver, 18.08.2021 00:07
    0
    Если аннексии и фашизм публично не поддерживает, то в чём проблема?
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    tima fialko
    online
    tima fialko, 18.08.2021 00:07
    0
    Хіба що пісню послухає
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    AntBo
    AntBo, 18.08.2021 00:01
    -1
    Михаил Степанов, 17.08.2021 23:56
    и какой идиот задал этот вопрос?
    Козломордые, внизу же есть источник. Ну, и спрашивают у совкодрочеров, естественно
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    Михаил Степанов
    Михаил Степанов, 17.08.2021 23:56
    +5
    и какой идиот задал этот вопрос?
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    igor_986
    igor_986, 17.08.2021 23:43
    +11
    Да что ему будет, он же на восток как дал_баеб Пореченков не ездил, да и в Крым я сомневаюсь что ездил отдохнуть . В Киеве в последний месяц довольно много авто с рус номерами в связи с отпусками и люди едут к родственикам и ниче все авто вроде целые которые видел
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