Заваров ответил на вопрос, ждут ли Головина проблемы с въездом в Украину

Бывший главный тренер сборной Украины Александр Заваров считает, что российский хавбек «Монако» Александр Головин не столкнется с проблемами при визите в Украину:

«В Украине сейчас тишина. Никаких проблем с отказом во въезде спортсменам нет. Любые игроки из разных стран играют в футбол. Тот же Головин может спокойно приехать в Украину.

Мы цивилизованная страна и готовы видеть у себя команду «Монако» в полном составе. Фактор гражданства здесь не играет совершенно никакой роли.

Политика сегодня, к сожалению, решает многое. Это видно и по последней Олимпиаде, и по соревнованиям в других видах спорта».

Ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Монако» пройдет 25 августа в Харькове.