Криштиану РОНАЛДУ: «Моя история в Реале уже написана»

Форвард «Ювентуса» - о своем будущем

  • 17.08.2021 23:05
  • 1284 просмотра
  • 5 комментариев
Криштиану РОНАЛДУ: «Моя история в Реале уже написана»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал слухи относительно возможного перехода в другой клуб:

«Любой, кто меня знает, знает и то, насколько я сосредоточен на своей работе. Меньше слов и больше дела — это мой девиз с самого начала моей карьеры. Однако с учётом всего, что было сказано и написано за последнее время, я должен изложить свою позицию. Легкомысленное освещение моего будущего в СМИ является неуважением ко всем клубам, причастным к этим слухам, а также к их игрокам и персоналу. Причём большим неуважением, чем неуважением ко мне как к человеку и как игроку.

Моя история в «Реале» уже написана. Написана словами и цифрами, трофеями и титулами, в видеозаписях и в заголовках. Она есть как в музее на стадионе Бернабеу, так и в памяти каждого фаната клуба. И помимо того, что я достиг, я знаю, что за эти девять лет испытывал глубокую привязанность и уважение к «Реалу». Привязанность и уважение я сохраняю по сей день и всегда буду лелеять. Я знаю, что болельщики «Реала» будут и дальше хранить мой образ в своих сердцах, а они будут в моём.

Помимо эпизода из Испании, часто появлялись новости и истории, связывающие меня с рядом клубов из самых разных лиг, и никто никогда не беспокоился о том, чтобы попытаться выяснить настоящую правду. Сейчас я нарушаю своё молчание, чтобы сказать, что не могу позволить людям продолжать эксплуатировать моё имя. Я по-прежнему сосредоточен на своей карьере и работе, предан делу и готов ко всем вызовам, с которыми мне приходится сталкиваться. Всё остальное? Всё остальное — просто разговоры».

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Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    VVO
    VVO, 18.08.2021 00:00
    +2
    alex alex, 17.08.2021 23:09
    забавно. предал клуб, давший ему все и сбежал, а потом спустя годы попросил вернутся, но получил отказ, теперь вместо соплей, пускает пузыри, чтоб не утратить лицо, которое уже забыли в мадриде и забывают в мире. сбитый летчик, жадный и эгоистичный....
    Схоже на висер ображеної дівчинки яку кинув її хлопець.
    Ссылка
    EGOS
    EGOS, 17.08.2021 23:58
    +4
    alex alex, 17.08.2021 23:09
    забавно. предал клуб, давший ему все и сбежал, а потом спустя годы попросил вернутся, но получил отказ, теперь вместо соплей, пускает пузыри, чтоб не утратить лицо, которое уже забыли в мадриде и забывают в мире. сбитый летчик, жадный и эгоистичный....
    бред сивой кобылы..
    Ссылка
    Вова Бойко
    Вова Бойко, 17.08.2021 23:54
    +5
    alex alex, 17.08.2021 23:09
    забавно. предал клуб, давший ему все и сбежал, а потом спустя годы попросил вернутся, но получил отказ, теперь вместо соплей, пускает пузыри, чтоб не утратить лицо, которое уже забыли в мадриде и забывают в мире. сбитый летчик, жадный и эгоистичный....
    Не смерди
    Ссылка
    BekXan
    BekXan, 17.08.2021 23:29
    +5
    alex alex, 17.08.2021 23:09
    забавно. предал клуб, давший ему все и сбежал, а потом спустя годы попросил вернутся, но получил отказ, теперь вместо соплей, пускает пузыри, чтоб не утратить лицо, которое уже забыли в мадриде и забывают в мире. сбитый летчик, жадный и эгоистичный....
    Когда он просил вернуться ?Пруфы плиз !
    Ссылка
    alex alex
    online
    alex alex, 17.08.2021 23:09
    -10
    забавно. предал клуб, давший ему все и сбежал, а потом спустя годы попросил вернутся, но получил отказ, теперь вместо соплей, пускает пузыри, чтоб не утратить лицо, которое уже забыли в мадриде и забывают в мире. сбитый летчик, жадный и эгоистичный....
    Ссылка
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