Тэмми АБРАХАМ: «Рома – клуб, который ведет борьбу за трофеи»

Форвард рад своему переходу в «Рому»

  • 17.08.2021 22:11
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Тэмми АБРАХАМ: «Рома – клуб, который ведет борьбу за трофеи»
© ФК Рома. Тэмми Абрахам

Экс-форвард «Челси» Тэмми Абрахам прокомментировал свой переход в «Рому»:

«Это чувствуется, когда клуб действительно хочет тебя подписать. «Рома» сразу же дала понять о своем интересе ко мне.

«Рома» – клуб, который ведет борьбу за трофеи. Мне уже доводилось завоевывать большие титулы, и я хочу снова участвовать в этой борьбе. Хочу помочь новой команде достичь этого и выйти на тот уровень, на котором «Рома» и должна быть.

Для меня большая честь быть девятым номером в этом клубе. Я просто не могу дождаться того, чтобы начать работу в новой команде».

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Источник — ФК Рома

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