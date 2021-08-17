Модрич решил остаться в сборной Хорватии до ЧМ-2022

Ранее хавбек планировал завершить карьеру после Евро-2020

  • 17.08.2021 21:44
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Модрич решил остаться в сборной Хорватии до ЧМ-2022
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Лука Модрич принял решение остаться в сборной Хорватии до конца ЧМ-2022, и только после этого завершить карьеру в национальной команде. Об этом сообщают испанские СМИ.

Ранее Модрич планировал завершить карьеру в сборной после Евро-2020, но изменил свое решение.

Модрич дебютировал за сборную Хорватии в 2006 году. Суммарно на данный момент на его счету 18 голов в 142 матчах за национальную команду. В 2018 году вместе со сборной Хорватии Модрич дошел до финала чемпионата мира.

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Источник — Marca

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