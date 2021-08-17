Модрич решил остаться в сборной Хорватии до ЧМ-2022

Лука Модрич принял решение остаться в сборной Хорватии до конца ЧМ-2022, и только после этого завершить карьеру в национальной команде. Об этом сообщают испанские СМИ.

Ранее Модрич планировал завершить карьеру в сборной после Евро-2020, но изменил свое решение.

Модрич дебютировал за сборную Хорватии в 2006 году. Суммарно на данный момент на его счету 18 голов в 142 матчах за национальную команду. В 2018 году вместе со сборной Хорватии Модрич дошел до финала чемпионата мира.