Боруссия Дортмунд – Бавария. Холанд и Левандовски выйдут в старте

Сегодня, 17 августа состоится матч за Суперкубок Германии между «Боруссией» Дортмунд и «Баварией». Начало – в 21:30 по Киеву.
Стали известны составы команд на матч:
«Боруссия» Дортмунд: Кобель, Шульц, Аканджи, Витсель, Пасслак, Дауд, Беллингем, Рейна, Ройс, Мукоко, Холанд
«Бавария»: Нойер, Упамекано, Зюле, Киммих, Дэвис, Горецка, Гнабри, Коман, Станишич, Мюллер, Левандовски
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.