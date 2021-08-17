Андрей РУСОЛ: «У Довбика нет желания сейчас поменять клуб»

Директор «Днепра-1» - о будущем Артема Довбика

  • 17.08.2021 20:05
  • 861 просмотр
  • 1 комментарий
Андрей РУСОЛ: «У Довбика нет желания сейчас поменять клуб»
© СК Днепр-1. Андрей Русол

Исполнительный директор «Днепра-1» Андрей Русол оценил вероятность трансфера форварда сборной Украины Артема Довбика:

– Были ли предложения по Артему Довбику этим летом?
– Да, предложения были, но, общаясь с Артемом и до, и после Евро, мы приняли решение, что не будем спешить.

У него самого нет желания здесь и сейчас срочно поменять клуб. Он набрал хорошую форму и получает удовольствие от футбола – это видно даже в тренировочном процессе. И он говорит, что хочет побыть в этом состоянии подольше, чтобы сделать следующий шаг.

Он мечтает перейти в хороший европейский клуб. Но никакой горячки нет, поэтому он помогает нам выполнить задачи на сезон. Если до конца трансферного окна получим предложение, которое устроит и клуб, и Артема, мы его рассмотрим. Но на данный момент таких предпосылок нет.

– Сумма какого порядка может удовлетворить клуб? В прессе говорилось о 5 млн евро.
– Знаете, в нашем чемпионате очень сложно формируются цены на футболистов. Продавать нужно не по Трансфермаркту, а после изучения всех серьезных факторов – начиная от того, какой именно клуб сделает предложение и заканчивая условиями для самого футболиста. Сейчас по Довбику сказать точную сумму сложно.

Ранее сообщалось о том, что «Днепр-1» отклонил предложение «Динамо» Киев по Довбику.

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Источник — Трибуна

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Viktor Krichevskii
    Viktor Krichevskii, 17.08.2021 20:09
    -1
    Нарисуйте ему цифру и желание появиться
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