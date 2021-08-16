Источник: Динамо хотело купить Довбика, но не сошлось в цене с Днепром-1

Цыганык рассказал, что Луческу очень сильно хотел видеть Довбика в «Динамо»

  • 16.08.2021 23:59
  • 1199 просмотров
  • 7 комментариев
Источник: Динамо хотело купить Довбика, но не сошлось в цене с Днепром-1
© СК Днепр-1. Артем Довбик

Журналист Игорь Цыганык в авторской программе Циганик LIVE рассказал, что киевское «Динамо» хотело купить форварда Артема Довбика, но не сошлось в цене с «Днепром-1»:

«У Довбика контракт еще на два сезона. После Евро-2020 Мирча Луческу очень сильно хотел видеть Довбика в «Динамо». Но руководство клубов просто не сошлось в трансферной цене на этого игрока. На сегодняшний момент Довбик играет в «Днепр-1» и выполняет свой контракт.

«Днепр-1» хочет за него солидную компенсацию, которую потянет не каждый клуб. В прошлом сезоне представители «Шахтера» выходили на Игоря Йовичевича и интересовались покупкой Артема, но конкретных переговоров не было. Думаю, что в этом сезоне Довбик никуда не перейдет, а отыграет в Днепре-1, у которого стоит задание  попасть в еврокубки». 

В текущем сезоне УПЛ Артем Довбик провел 4 матча за Днепр-1 и забил 4 гола.

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Aleks04
    online
    Aleks04, 17.08.2021 00:34
    +1
    О чем Игорёк говорит.. У Суркисов сейчас явно не лучшие времена, им не до Довбыков. А Довбык надеюсь останется в Днепре на этот сезон, нужно выводить команду в Еврокубки, и желательно с третьего места!
    Ссылка
    zhyr
    zhyr, 17.08.2021 00:26
    +3
    Суркіс нікого не може купити, бо не сходиться в ціні. Суркіс не може нікого продати, бо не сходиться в ціні.
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    rus
    online
    rus, 17.08.2021 00:26
    0
    Вернее не купили, а не уговорили!
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    umnuy2
    online
    umnuy2, 17.08.2021 00:24
    +1
    кулачей накупили
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    DK1970
    DK1970, 17.08.2021 00:16
    -1
    Довбик очень нужен ДК. имхо...купите не пожалеете....
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    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 17.08.2021 00:14
    -1
    Было бы не плохо его подписать, а вообще лучше бы ему в Европу ехать
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    smart---Forever
    online
    smart---Forever, 17.08.2021 00:10
    -4
    Ну предложил бы Сурок за Довбика не один мешок, а 2 мешка картохи. Ну на 3-х бы сошлись
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