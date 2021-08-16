Источник: Динамо хотело купить Довбика, но не сошлось в цене с Днепром-1

Журналист Игорь Цыганык в авторской программе Циганик LIVE рассказал, что киевское «Динамо» хотело купить форварда Артема Довбика, но не сошлось в цене с «Днепром-1»:

«У Довбика контракт еще на два сезона. После Евро-2020 Мирча Луческу очень сильно хотел видеть Довбика в «Динамо». Но руководство клубов просто не сошлось в трансферной цене на этого игрока. На сегодняшний момент Довбик играет в «Днепр-1» и выполняет свой контракт.

«Днепр-1» хочет за него солидную компенсацию, которую потянет не каждый клуб. В прошлом сезоне представители «Шахтера» выходили на Игоря Йовичевича и интересовались покупкой Артема, но конкретных переговоров не было. Думаю, что в этом сезоне Довбик никуда не перейдет, а отыграет в Днепре-1, у которого стоит задание попасть в еврокубки».

В текущем сезоне УПЛ Артем Довбик провел 4 матча за Днепр-1 и забил 4 гола.