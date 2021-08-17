Бенфика – ПСВ. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на первый матч 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Бенфика» – «ПСВ».

«В предыдущем раунде квалификации Лиги чемпионов «Бенфика» уверенно выбила «Спартак» (2:0, 2:0). «ПСВ» не менее уверенно выиграл у «Митьюлланда» (3:0, 1:0). На выходных в рамках чемпионата Португалии «Бенфика» обыграла «Ароку» (2:0). Кстати, украинский форвард лиссабонцев Роман Яремчук в этой встрече отличился голом и ассистом. «ПСВ» в поединке чемпионата Нидерландов с таким же счетом 2:0 оказался сильнее «Херкалеса».

Эти команды семь раз играли между собой. Чаще всего были зафиксированы ничьи в этих противостояниях – 4 раза. Два раза победили лиссабонцы и один раз праздновали успех футболисты из Эйндховена. Это были матчи Кубка Обладателей Кубков, Кубка чемпионов, Лиги чемпионов и Лиги Европы. Самый знаменитый поединок этих команд состоялся в рамках финала Кубка европейских чемпионов-1988, когда основное и дополнительное время завершились вничью 0:0, а в серии пенальти победили голландцы со счетом 6:5. После того финала в четырех встречах этих оппонентов было забито 16 мячей! Дважды побеждала «Бенфика» (2:1 и 4:1), а также были зафиксированы две ничьи 2:2. ПСВ побеждал лиссабонцев со счетом 1:2 на их поле в четвертьфинале Кубка Обладателей Кубков 1974/1975.

Это очень сильная пара. Тяжело предсказать победителя, но поставлю на «Бенфику» и Романа Яремчука. Ставлю на то, что «Бенфика» в первой игре победит дома «ПСВ», - сказал Бартулович.

Матч «Бенфика» – «ПСВ» состоится 18-го августа. Начало встречи в 22:00.

Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».